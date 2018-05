Eventi, #domenicaalmuseo gratis agli scavi di Ercolano con bevande e dolcetti di benvenuto

Ritorna domenica 3 giugno l’appuntamento mensile dell’ingresso gratuito al Parco Archeologico di Ercolano con l’iniziativa ministeriale #Domenicalmuseo; a quanti si recheranno in visita sarà offerto il gradito, ormai consueto, benvenuto da parte della Pro Loco Herculaneum, con bevande e dolcetti. Sono stati 5.845 i visitatori che hanno fruito del sito nell’appuntamento di domenica 6 maggio. E nel mese di maggio – informano dal Parco – si è registrato un incremento dei visitatori di oltre il 15% rispetto allo stesso mese del 2017. Un risultato importante grazie anche alle iniziative ministeriali della Festa dei musei, del 19 maggio e 20 maggio (4.500 ingressi in soli due giorni di apertura) e Notte dei musei del 19 maggio (822 i visitatori che hanno fruito del sito in orario serale con biglietto di 1 euro), oltre alle iniziative organizzate al Parco. Dal 1 giugno, per ampliare e migliorare l’offerta di fruizione ed accogliere sempre meglio i visitatori, prenderanno servizio altre quattro unità di personale della società Ales e si potrà approfittare dei depliant per le visite tematiche Maiuri pop up (scaricabili online su ercolano.beniculturali.it). Prossimo appuntamento al Parco, il 7 giugno, quando è prevista una giornata di studio sulla programmazione strategica organizzata in collaborazione con il Comune di Ercolano e il partner Herculaneum Conservation Project.