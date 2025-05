Eventi, Festa della Repubblica: l’orchestra del San Carlo in concerto al Quirinale

Sarà l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli ad eseguire il concerto per la Festa della Repubblica nel Salone dei Corazzieri del Quirinale il prossimo 1 giugno alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, delle alte cariche dello Stato e degli ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano. Per l’orchestra del Massimo partenopeo si tratta di un ‘debutto’: è infatti la prima volta che i professori d’orchestra napoletani si esibiscono in tale contesto. Un evento che cade nel contesto delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione della città di Napoli, di cui il Teatro San Carlo – presieduto dal sindaco, Gaetano Manfredi, che sarà presente al concerto – rappresenta un’eccellenza riconosciuta nel mondo. L’orchestra del San Carlo aprirà il programma con l’esecuzione dell’Inno nazionale e dell’Inno europeo. A seguire, guidata dal direttore Riccardo Frizza, eseguirà ‘Il matrimonio segreto, overture’ di Domenico Cimarosa; ‘L’italiana in Algeri, overture’, di Gioachino Rossini; ‘Le nozze di Figaro, overture’ di Wolfgang Amadeus Mozart; ‘La Sinfonia n.4 italiana’ di Felix Bartholdy Mendelssohn. Il concerto, con inizio alle ore 18, sarà ripreso in diretta da Rai1.