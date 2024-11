Eventi, giornata contro la violenza sulle donne: al museo della moda c’è R-I-S-P-E-T-T-A

Lunedì 25 novembre alle ore 18.00, al Museo della Moda di Napoli, in Piazzetta Mondragone n.18, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, si terrà l’evento R-I-S-P-E-T-T-A dedicato al tema della violenza di genere, a cura dell’artista Claudia Rordorf. L’appuntamento sarà aperto da un suggestivo tableau vivant in cui otto ragazze, che indosseranno giacche dipinte a mano dall’artista, ognuna delle quali rappresenta le singole lettere dell’imperativo R-I-S-P-E-T-T-A, leggeranno alcune riflessioni sul tema ad opera della curatrice. La performance sarà conclusa dalla stessa Claudia Rordorf che interpreterà le parole dello scrittore Gabriel Garcia Marquez. Tra immagini e parole il lavoro di Claudia Rordorf si dipana nelle pieghe del femminile, si imbatte in una lotta ad una storia di soprusi e cliché e ci restituisce una suggestione diretta e potente, quella di un imperativo oggi più che mai imprescindibile: R-I-S-P-E-T-T-A. Dopo aver sfilato in diverse città italiane le giacche approdano a Napoli dove estendono il loro monito anche al rispetto dei luoghi, del mondo che abitiamo, dell’arte e della natura che ci circonda, come suggeriscono le potenti immagini dei fotografi Francesca Chiacchio e Giuseppe Di Martino che Claudia Rordorf ha coinvolto individuando luoghi simbolo di Napoli e Positano a cui associare la sua opera. In mostra anche i ritratti delle persone che a Napoli e a Positano hanno accompagnato il progetto. Chiuderà la serata l’intervento sul tema della lotta contro la violenza sulle donne dell’avvocato Marinella De Nigris. “Con un ‘opera altamente simbolica e di grande impatto visivo il Museo della Moda anche quest’anno ribadisce il suo impegno nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Un tema che ci sta molto a cuore, e su cui lavoriamo in maniera trasversale durante l’anno cercando di promuovere, anche con i giovani stilisti e designers con cui collaboriamo, visioni attente alla parità di genere nelle collezioni e nelle opere che ospitiamo” ha dichiarato la Presidente della Fondazione Mondragone- Museo della Moda Avvocato Maria d’Elia.