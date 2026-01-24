Eventi, Giorno della memoria: martedì cerimonia al teatro San Carlo

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto che martedì 27 gennaio 2026, alle ore 11 al Teatro di San Carlo di Napoli, in occasione del Giorno della Memoria, si svolgerà una cerimonia dedicata al ricordo della Shoah e alla riflessione sui valori della memoria, della pace e del dialogo, alla presenza anche di una folta rappresentanza di studenti del territorio. L’iniziativa è promossa dalla Prefettura di Napoli in collaborazione con la Fondazione Teatro di San Carlo e con l’Ufficio scolastico regionale. Presenta la giornalista Chiara del Gaudio. In apertura, dopo l’inno nazionale italiano, previsti i saluti di Fulvio Adamo Macciardi, sovrintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo; Monica Matano, direttore dell’Ufficio scolastico regionale; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città Metropolitana e Roberto Fico, presidente della Regione Campania. Nel corso dell’incontro interverranno Paolo Ferrara, consigliere e assessore alla cultura e al dialogo interreligioso della Comunità Ebraica di Napoli e Daniele Coppin, consigliere e assessore al Culto, alla Comunicazione e alla Sicurezza della Comunità Ebraica di Napoli. All’orchestra e al coro del Teatro di San Carlo, diretti da Maurizio Agostini, saranno affidate le esecuzioni di brani tratti dal “Nabucco” di Giuseppe Verdi, con la Sinfonia, “Gli arredi festivi giù cadano infranti” e il celebre “Va, pensiero, su l’ali dorate”. Concluderà Michele di Bari, Prefetto di Napoli.