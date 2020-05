Eventi, ” #girolevtespezzate2020″: iniziativa virtuale di Uiltec in ricordo delle vittime sul lavoro

Lo scorso anno l’iniziativa parti’ dal Cilento, con giro in bicicletta di mille chilometri. Quest’anno Giro 2020 sara’ un viaggio virtuale, in diretta domani sul canale YouTube di Uiltec, la rappresentanza sindacale della Uil nei settori chimico, tessile ed energia, dalle 11 alle 13. L’iniziativa ha l’obiettivo di ricordare i morti e i feriti sul lavoro, ma anche di riflettere per incrementare iniziative di prevenzione, soprattutto dopo questa fase di emergenza covid-19. I chilometri da complessivi da percorrere sono 200 e saranno distribuiti tra Campania e Basilicata e tra tutti i partecipanti, tra i quali il segretario generale Uiltec, Paolo Pirani, il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri, il presidente Inail, Franco Bettoni, l’assessore al lavoro della Campania, Sonia Palmieri, i segretari generali della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli, e della Campania, Giovanni Sgambati. “Non si fa mai abbastanza per la sicurezza sul lavoro – dice Sgambati – e vediamo in piena pandemia il susseguirsi di incidenti. Non e’ accettabile per il mondo del lavoro e per il Paese”.