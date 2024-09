Eventi, il Senato celebra i 100 anni della radio in Italia

“Il Senato della Repubblica celebrerà mercoledì 2 ottobre i 100 anni della Radio in Italia, su iniziativa del Presidente Ignazio La Russa. A partire dalle ore 14, a Palazzo Madama verranno ricordati i momenti più emozionanti della storia della radiofonia del nostro Paese: il primo annuncio del 6 ottobre 1924, le trasmissioni di maggiore ascolto, le voci più famose. Ascolteremo direttamente dai protagonisti radiofonici di oggi – Renzo Arbore, Umberto Broccoli e Andrea Delogu, con la conduzione di Carlo Conti – testimonianze della storia recente. Grazie al contributo del Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino, sarà anche possibile ascoltare i primi annunci così come furono trasmessi dagli apparecchi radiofonici di un secolo fa”. E’ quanto si legge in una nota del Senato.