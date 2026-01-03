Eventi, l’arte delle fiabe e del presepe protagonista al Next di Capaccio Paestum

Continua il Natale di “Comunità e Meraviglia” a Capaccio Paestum, comune capofila del progetto UNESCO “Cilento Vallo di Diano Experience”, con un evento speciale dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie per condividere insieme momenti di gioia dello spirito natalizio, questo pomeriggio, 3 gennaio, presso il Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio. Gli altri comuni partner della rete sono Ascea, Castellabate, Ceraso, Montecorice, Padula, Perdifumo, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento e Serramezzana.

Appuntamento alle 18 per un magico spettacolo dedicato ai più piccoli, “Il mondo delle fiabe – La macchina dei sogni” a cura dell’associazione culturale Akouste. Un’ora di narrazione teatrale con Nicolas Joos per stimolare e per far vivere ai partecipanti sogni vividi e realistici, con l’obiettivo di accendere l’immaginazione e l’emotività. Un viaggio incantato tra storie, fantasia e meraviglia e durante il quale i sogni prendono vita e le fiabe diventano realtà.

A seguire, “Il presepe: dalla genesi alla tradizione”, diviso un due parti a cura dell’artista Giuseppe Apicella, esperto di arte sacra, con la collaborazione di Ermelinda Palazzo. La prima è un racconto affascinante e senza tempo sulla nascita e sull’evoluzione dell’arte presepiale con aneddoti e curiosità sull’inestimabile valore di una preziosa eredità della tradizione italiana. La seconda è un vero e proprio laboratorio creativo per scoprire, immaginare e creare un personaggio del presepe. I bambini avranno un contatto diretto con l’argilla per modellare la loro creazione su un calco di gesso da portare a casa come ricordo dell’esperienza.

L’evento, organizzato dal comune di Capaccio Paestum, vuole regalare ai partecipanti un pomeriggio di magia, creatività e tradizione.

Per l’occasione, l’Ente ha provveduto ad attivare un servizio di navette gratuito su tutto il territorio comunale a partire dalle ore 17 nei seguenti punti di raccolta: farmacia Carola – località Laura, chiesa di S.S. Maria Assunta – località Licinella, bar Siano – località Santa Venere, campo sportivo di Spinazzo, piazzetta di Cafasso/Borgonuovo, piazza Santini a Capaccio Scalo, piazza Tempone al Capoluogo, bar Scovotto – località Tempa San Paolo/Scigliati, parrocchia di Nostra Signora della Divina Provvidenza – località Ponte Barizzo, Borgo Gromola – località Gromola, scuola primaria Vannulo – località Rettifilo. Per ogni bambino che desidera usufruire del servizio navetta, si prega di garantire la presenza a bordo di un genitore.