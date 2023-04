Eventi, Milano celebra Manzoni: in Duomo la lettura de “I promessi sposi”

La lettura integrale in Duomo de “I Promessi Sposi” dal 9 al 31 maggio 2023, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.45 alle ore 20 circa, affidata ad attori e talenti emergenti dai principali teatri italiani e milanesi e trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Duomo Milano Tv”. Di un palinsesto ricchissimo, che si protrarrà fino all’autunno (consultabile su consultato sul sito yesmilano.it/eventi) è questa la principale iniziativa con cui Milano celebra la ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, avvenuta a Milano il 22 maggio 1873. Grande protagonista della lettura la Cattedrale, con la sola eccezione di un appuntamento in esterno, in piazza San Fedele, in prossimità della chiesa così cara a Manzoni, il 26 maggio. Le serate in Duomo saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sul sito www.duomomilano.it. Sempre il 22 maggio, sotto le volte del Duomo, alla lettura de “I promessi sposi” seguirà una speciale esecuzione del Requiem di Giuseppe Verdi, eseguito dall’Orchestra Sinfonica di Milano e promosso dal Comitato di Milano dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e diretto dal Maestro Riccardo Frezza. Lo stesso giorno, al Cimitero Monumentale, sarà deposta una corona sulla tomba di Alessandro Manzoni al Famedio.

Cuore delle celebrazioni sarà Casa del Manzoni (via Morone 1), residenza dello scrittore e della sua famiglia dal 1813 fino alla sua morte. La Casa accoglie il Museo Manzoniano, il cui percorso museale, riallestito da Michele De Lucchi nel 2015, propone una visita in dieci sezioni che ripercorrono, attraverso gli arredi e le opere d’arte esposte nelle sale, diversi itinerari nella vita e nell’opera dello scrittore. Dalla famiglia ai ritratti, dai paesaggi del romanzo alla sua passione per la botanica, dagli amici agli scrittori che lo presero a modello, dalla camera da letto allo studio in cui nacquero “I promessi sposi”. Per celebrare il 150^ anniversario, il 22 maggio, data della scomparsa dello scrittore, Casa del Manzoni sarà aperta alla città con ingresso gratuito fino alle ore 22, e lo stesso 22 maggio sarà il primo giorno di emissione e annullo del francobollo dedicato all’anniversario. Maggiori informazioni su www.casadelManzoni.it Dal 4 maggio sarà aperta al pubblico la mostra “Manzoni 1873-2023. La peste ‘orribile flagello’ tra vivere e scrivere” alla Biblioteca Nazionale Braidense, una rassegna che ripercorre la figura dell’importante autore in modo originale, mediante due principali momenti della sua scrittura segnati dalla tragicità della peste: “I promessi sposi” e “Storia della colonna infame”.

Dal 18 maggio al 31 luglio il Castello Sforzesco dedicherà una mostra alla Milano di Manzoni, con una selezione di fotografie ottocentesche provenienti dal Civico Archivio Fotografico che illustrano i luoghi in cui viveva Manzoni, dove si recava e passeggiava: il cantiere di piazza Duomo e della Galleria, il centro storico, la sua casa, il Lazzaretto, ma anche i suoi ritratti fotografici e i monumenti a lui dedicati. Il 16 novembre l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, di cui Alessandro Manzoni fu per Decreto Reale Perpetuo, promuoverà un incontro su “Manzoni e l’Europa” con la partecipazione di illustri studiosi stranieri che proporranno criticamente la diffusione de “I promessi sposi” nelle lingue inglese, francese, spagnola, tedesca, e della mitteleuropa.