Eventi, Museo della Moda: ecco il programma privamera/estate tra mostre, concerti e gran ballo

Partendo dalle sue radici nel cuore dei Quartieri Spagnoli, ormai brand riconosciuto della napoletanità, il Museo della Moda di Napoli si apre, con la programmazione 2023, ad una nuova dimensione internazionale attraverso un’ampia rete di relazioni e scambi con i più prestigiosi musei europei. Partendo dalla propria specificità del tessile/abbigliamento, il nuovo programma vede coinvolte diverse discipline: moda e letteratura, moda e musica, moda e arte, arricchendo la finalità conservativa con un approccio interdisciplinare, confermando la vision della Presidente d’Elia che ne fa un laboratorio di idee aperto ai giovani designers, al quartiere e alle associazioni.

Il primo grande appuntamento in calendario è fissato per il 3 marzo, in occasione del marzo donna, con una straordinaria mostra dedicata alla grande Frida Khalo dal titolo “Frid- Angela. L’obiettivo di Leo Matiz”, in cui saranno esposti abiti originali dell’artista Frida Khalo, appartenenti alla collezione personale della pittrice siciliana Angela Carrubba Pintaldi, fotografata dal grande Leo Matiz proprio nella casa di Frida e con i suoi stessi abiti. Quaranta straordinarie immagini che arricchiscono la mostra, mantenendo così lo stesso binomio, moda e fotografia, già sperimentato nella temporanea precedente: “Angela e il suo viaggio tra moda ed etnie: l’obiettivo di Giovanni Gastel”. Due donne, due artiste, pervase da una assoluta libertà di pensiero e dalla forza dirompente dell’arte, viste attraverso lo sguardo e l’obiettivo dei due celebri fotografi.

Si continua il 31 Marzo con un incontro della serie letteratura in Fondazione che vedrà la presentazione del libro: “Viviana” dell’avvocato Alfredo Guarino, impegnato giurista con la passione per il verso, che dona al pubblico di lettori un sorprendente romanzo breve. Narra la storia multietnica – intrisa a favola – di una giovane fanciulla dell’alto Veneto. Novizia in convento, in un tempo, quello di due secoli fa, che segue ritmi di insolita cadenza. La giovane da suora mancata, si trasforma in inserviente garbata di sala di una locanda. Conosce l’oste Tosetto e, ammirata da un commerciante di bei volti e fanciulle avvenenti, approderà all’harem del sultano di Costantinopoli. Gli ingredienti sono tanti e non solo letterari, i particolari narrativi altrettanto, al pari delle dotte dissertazioni storiche e linguistiche. A corredo una piccola performance live e l’esposizione “Abiti in viaggio da Venezia a Istanbul”

“Ecosostenibilità nella Moda dei giovani designers” è invece il titolo dell’appuntamento del 14 aprile, inserito nel filone di attività Il museo apre ai giovani designer, che presenterà l’esposizione di modelli creati sulle linee guida della filosofia ecosostenibile e green per preservare il pianeta e riciclare il più possibile i materiali. Protagonisti assoluti i giovani stilisti emergenti, le cui creazioni saranno accompagnate dalle fotografie di Maria Vittoria Maione, fotografa impegnata sulle tematiche della sostenibilità.

Il 20 Aprile invece, per Musica e costume, si terrà il concerto “I Virtuosi di Sansevero”.

All’interno della suggestiva cornice della Chiesa Santa Maria delle Grazie, parte del complesso museale della Fondazione.

La Serata Evento del 18 maggio dal titolo “Il Bel vestire” vedrà protagonista Luca Rubinacci, icona di stile, quale coordinatore di 20 giovani che mostreranno al pubblico i loro outfit preferiti, creando così, un grande affresco dell’eleganza casual partenopea, che, ancora una volta parte da Napoli, patria da sempre della sartoria maschile.

Nell’ambito del filone Musica e Costume, un binomio che da tempo costituisce un leitmotiv della Fondazione, si terrà il 5 giugno il suggestivo concerto “Così fan Lirica – II Edizione: “La Carmen” di George Bizet in forma contratta e itinerante che vedrà protagonisti i costumi storici della Fondazione Mondragone. Attraverso l’Associazione musicale Filrò – giovani e giovanissimi musicisti e cantanti d’opera metteranno in scena, presso gli spazi del complesso monumentale Mondragone, una versione innovativa de “La Carmen” di George Bizet. Il format adottato è itinerante e contratto al fine di poter consentire accesso, comprensione e apprezzamento anche da parte dei “non avvezzi” al melodramma. La diversa destinazione d’uso dei manufatti museali, che diventano abiti di scena, si inserisce nell’ambito di un programma di valorizzazione trasversale del patrimonio culturale, unendo così musica, costume e canto attraverso interpreti giovani e appassionati di richiamare l’interesse di altri giovani coetanei per l’opera lirica, per la cultura vestimentaria e per la musica classica. L’evento si concluderà con una passeggiata negli spazi della Fondazione.

A chiudere il programma primavera/estate sarà la serata evento del 15 Giugno La Festa Fiori: “Gran Ballo di una notte di mezza estate”: un meraviglioso modo di aprire l’antico giardino storico del museo della Moda Napoli, con colori e profumi d’estate. Il ballo sarà accompagnato da colorate scenografie, pubblico in dress-code con un tocco floreale, musica live, e healthy Buffet. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

La colonna musicale della stagione di eventi è a cura di Festival del barocco Napoletano I Virtuosi di San Severo.