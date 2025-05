Eventi, Napoli 2500: pranzo di comunità a San Giovanni a Teduccio

Successo del secondo ‘pranzo di comunità’ promosso da Napoli 2500, direttrice artistica Laura Valente, presso la Fondazione Famiglia di Maria a San Giovanni a Teduccio, una pratica che partita dall’Albergo dei Poveri, si sta diffondendo in città come nuovo modello di relazione attraverso la condivisione del cibo, occasione per promuovere inclusione sociale, dialogo e partecipazione civica. Tra gli oltre 250 commensali anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Mangiare insieme, soprattutto a Napoli, significa essere un’unica famiglia – e quindi questi pranzi di comunità significano proprio questo: che noi siamo un’unica grande città, un’unica grande comunità che va anche oltre il confine della città stessa. E quindi questo non lo dobbiamo dimenticare, perché è la nostra forza. L’amministrazione non lo dimentica, io non lo dimentico e dobbiamo quindi lavorare insieme per questa idea di coesione, di città unita, che è la grande forza di Napoli”. Presente anche l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. “Esperienze come quella della Fondazione Famiglia di Maria, che fa tanto in un quartiere difficile e nel quale c’è bisogno di attenzione nota Armato – si inseriscono in un percorso di narrazione della nostra città, nel momento in cui non solo la città fa 2500 anni, ma si è aggiudicata proprio due giorni fa una delle più grandi vittorie sportive che si possano immaginare, cioè quella di organizzare l’America’s Cup”. Grande soddisfazione per Laura Valente: “La Fondazione Famiglia di Maria è un presidio educativo che promuove i valori della solidarietà e della convivenza. Grazie al progetto Napoli 2500, il pranzo diventa un’occasione di inclusione che parte dalla periferia Est, dove il cuore della città batte forte attraverso i bambini e soprattutto le mamme. Condividere il cibo significa condividere storie, culture e identità: ogni piatto racconta le origini di un popolo attraverso gesti, sapori e profumi. Da questa intuizione sono nati i pranzi di comunità” hanno spiegato Valente e Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria.