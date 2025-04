Eventi, nel casertano spazio all’arte con “Pace e Pane”

di Marco Milano

Venerdì 25 aprile al Mulino Bencivenga ad Alvignano, nel Casertano, in una fertile e suggestiva area boschiva ci sarà “Pace e Pane” una giornata per divulgare un messaggio di pace e libertà. Un evento, aperto al pubblico, che vedrà protagonisti artisti e gallerie campane che parteciperanno con opere a tema e poesie sul grano e sul pane. Il Laboratorio, Spazio Amira, Spazio Vitale, Galleria Studio Legale, Frame Ars Artes, Centometriquadri, Arterrima Contemporary, Pagea Arte Contemporanea, infatti, sono stati invitati a partecipare ad una collettiva in dialogo con la collezione permanente presente all’interno ed all’esterno del Mulino, frutto della passione per l’arte contemporanea e della vicinanza agli artisti del territorio del patron, l’imprenditore Lorenzo Di Guglielmo che vuole rendere così omaggio al potere evocativo del pane come simbolo di pace e convivialità tra le più diverse culture. Il 25 aprile, dunque, ci saranno allestimenti site-specific, accompagnati a versi scelti, ispirati al “Pane della pace”, un’iniziativa di Angelica Calò Livnè e Samar Sahha, durante la quale cinquanta donne israeliane ed altrettante donne palestinesi si incontrarono simbolicamente davanti al panificio di Samar in Betania per cuocere insieme il pane della pace. E quale migliore occasione della Festa della Liberazione per celebrare una giornata di pace e libertà, proprio in un momento storico internazionale particolarmente travagliato dal punto di vista geopolitico. Ad Alvignano il pane non solo come un prodotto alimentare ma un elemento costitutivo della civiltà ed un viatico di pace, per unire arti visive e poesia, in un contesto naturale e paesaggistico votato all’agricoltura biologica e sostenibile. Gli ospiti saranno accolti da una simbolica cerimonia di benvenuto, tipica dei paesi mediorientali e slavi. All’ingresso del Mulino Bencivenga ci sarà una cesta con pezzetti di pane spezzati a mano, e tuffati nel sale in una ciotola prima di essere offerti. Il pane della pace è prodotto con farina integrale biologica di grano antico Risciola coltivato nei pressi e macinato a pietra nel Mulino Bencivenga. La giornata vedrà letture e dibattiti, in cui si alterneranno gli interventi di Antonio Sgambati, Margherita Romano, della storica d’arte Annalisa Mazzola e, in video-collegamento, Jak Arbib, presidente del Museo di Arte Ebraica Italiana di Gerusalemme.