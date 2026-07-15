Eventi, nel fine settimana la seconda edizione di Cucinapoli Summer Dream

Nel segno della continuità e del successo dello scorso anno, si rinnova l’appuntamento estivo con l’alta gastronomia e il sociale/la solidarietà della Fondazione Enrico Isaia e Maria Perillo. Domenica 19 Luglio 2026, il Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast, di Ravello ospiterà la seconda edizione di CUCINAPOLI SUMMER DREAM 2026, il format estivo dell’evento della Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo.

Il legame si consolida e si rafforza: l’evento si tiene nuovamente nel prestigioso Caruso, in Piazza San Giovanni del Toro 2, confermando una partnership d’eccellenza che unisce la bellezza intramontabile della Costiera Amalfitana alla valorizzazione delle tradizioni e del territorio. La serata è condotta dalla giornalista e presentatrice Lucia Serino.

“Siamo entusiasti di dare continuità a questo progetto e di tornare, per il secondo anno consecutivo, al Caruso, un luogo che incarna perfettamente lo spirito di eccellenza e bellezza della Fondazione Isaia-Pepillo. Il nostro obiettivo resta quello di prenderci sempre cura dei progetti, esaltando il territorio in cui viviamo. Ne approfitto per ringraziare di cuore Iolanda Mansi e il suo staff del Caruso, Giovanna Virgilio di Food Atelier, gli chef e i partner che continuano a sostenerci in questo viaggio.” ha dichiarato Massimiliano Isaia, Presidente della Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo.

“Questa Summer Edition non è solo una celebrazione del gusto, ma un momento concreto di crescita per la nostra Fondazione: la consegna delle divise agli chef rappresenta il coronamento di un percorso di formazione e l’inizio di nuove opportunità professionali, così come il racconto dei nostri progetti” continua Tommaso D’Alterio, Direttore Generale della Fondazione Isaia-Pepillo.

“Siamo orgogliosi di accogliere per il secondo anno consecutivo Cucinapoli Summer Dream al Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast. Iniziative come questa riflettono pienamente la nostra visione di ospitalità: creare esperienze che celebrino il territorio, il talento delle persone e il valore della condivisione. È un piacere collaborare con la Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo e contribuire a un progetto che unisce eccellenza gastronomica, formazione e impegno sociale, valorizzando le straordinarie professionalità e le tradizioni della Campania”, dichiaraIolanda Mansi, General Manager di Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast.

Il programma della serata coniuga momenti istituzionali, riflessioni sul sociale e un percorso enogastronomico stellato di altissimo profilo, curato da Massimiliano Isaia (Presidente Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo), a cui sono affidati i saluti insieme a Iolanda Mansi (General Manager Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast) e Gianluca Isaia (CEO Isaia & Isaia SpA).

È ricchissimo il parterre di chef che ha deciso di supportare la Fondazione: Gennaro Esposito (La Torre del Saracino), Domenico Candela (George Restaurant – Grand Hotel Parker’s), Armando Aristarco (Il Pantaleone – Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast), Salvatore Avallone (Cetaria), Alfonso Crescenzo (Il Refettorio – Monastero Santa Rosa Hotel & Spa), Giuseppe Stanzione (Ristorante Glicine – Hotel Santa Caterina Amalfi), Alessandro Tormolino (SensiRestaurant) e, come pastry chef, Andrea Pansa, Giuseppe Pepe e Sal De Riso.

L’esperienza è impreziosita da un ricercato abbinamento con vini campani a cura dalle migliori aziende vitivinicole della regione – Marisa Cuomo, Tenuta San Francesco, Luigi Maffini e Feudi di San Gregorio – e raccontata dai sommelier dell’AIS Campania.

L’evento è reso possibile grazie al prezioso contributo di una rete di eccellenze che condividono i valori della Fondazione: Andrea Milano, Fattoria Terranova, Sorrento Luxury, Lunare Project e Radio Yacht.