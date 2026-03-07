Eventi, novità e sorprese del Comicon Napoli 2026

di Marco Milano

Il countdown per “Comicon Napoli” 2026 è partito alla grande e si preannuncia un successo, come ormai consolidata tradizione per la kermesse in calendario dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare.

La ventiseiesima edizione dell’International Pop Culture Festival ha in cartellone, come già annunciato, “la prima” in Italia del mangaka Makoto Yukimura, creatore di Vinland Saga, una delle opere più amate e premiate del fumetto contemporaneo a tema storico, che ha avuto il suo esordio nel 2005 e vincitrice del Kodansha Manga Award 2012 e del Grand Prize Manga al Japan Media Arts Festival 2009.

Un anime di indiscusso successo internazionale al quale l’evento napoletano dedicherà incontri con il pubblico e ulteriori iniziative.

Al “Comicon Napoli” 2026 anche Orbit Orbit del cantautore e musicista Caparezza. Rap, rock, satira e critica sociale, e ora, nel suo “curriculum”, anche una mostra inedita con le tavole del fumetto Orbit Orbit, opera che accompagna l’omonimo album e che, appunto, diventa il suo debutto come autore e sceneggiatore di fumetti.

Un viaggio visionario e onirico, intimo e scatenato, realizzato insieme a grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano come La Came, Matteo De Longis, Sergio Gerasi, Nicola Mari, Marco Nizzoli, Renato Riccio, Stefano Tamiazzo, Riccardo Torti e Yi Yang.

Tra gli ospiti internazionali per la quattro giorni di “Comicon Napoli” edizione 2026 ci sarà anche Liam Sharp, fumettista britannico noto per il suo lavoro su Wonder Woman, da Rebirth a The Green Lantern di Grant Morrison, da Batman: Reptilian di Garth Ennis e non solo. Autore completo, è di Sharp la firma della saga creator-owned StarHenge, che gli è valsa la nomination agli Eisner Award come Best Painter/Multimedia Artist.

Sempre oltre lo Stivale arriva R.M. Guéra, maestro del fumetto made in Serbia ma apprezzato su scala mondiale per serie come Scalped e Goddamned con Jason Aaron, per l’adattamento a fumetti di Django Unchained, per Judge Dredd ma anche per lo speciale Tex “L’Uomo dalle Pistole d’Oro”.

La “bandiera italiana” del fumetto del “Comicon Napoli” 2026 sarà rappresentata da Sara Pichelli e Simone Bianchi.

Pichelli, artista Marvel dal 2008, è co-creatrice di Miles Morales, il nuovo Spider-Man dell’universo Ultimate, e ha lavorato su alcuni dei titoli più importanti della Casa delle Idee, vincendo numerosi riconoscimenti internazionali.

Simone Bianchi, illustratore tra i più celebri al mondo, ha lasciato il segno su personaggi iconici come Superman, Batman, Thor, Spider-Man e sugli X-Men, oltre ad aver collaborato con l’universo Star Wars e con grandi nomi della musica internazionale.

Per la “categoria” Cosplay, è stata già annunciata la presenza del cosplayer estone Yugoro, creatrice di costumi e prop fantasy di altissimo livello che incontrerà il pubblico e sarà giudice della Comicon Cosplay Challenge Pro e Comicon Cosplay Challenge Regular, tra gli appuntamenti più amati del festival.

A Napoli anche i creators e fondatori della casa editrice Tomodachi Press, Dario Moccia e Davide Masella, affiancati dall’illustratrice Agnese Innocente, con tante novità tra cui, per la prima volta, uno stand dedicato e una artist alley per entrare nel mondo delle carte collezionabili con numerosi artisti e disegnatori.

Alla “sezione” musica, infine, una voce che ha accompagnato intere generazioni, ovvero Giorgio Vanni, che salirà sul palco dell’Arena Flegrea per un concerto live, cantando le sigle più iconiche di Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Detective Conan e tanto altro.