Eventi, oggi il concerto di Fiorenza Calogero e la presentazione del calendario del museo della moda

Un doppio viaggio fatto di musica – con i canti devozionali dedicati alla Madonna- e di parole, con i versi a tema di autori come De Simone ed Erri De Luca: è questa l’anima di DonnaMadonna, il concerto che l’artista stabiese Fiorenza Calogero terrà oggi martedì 13 dicembre alle 19.00 nella suggestiva cornice della chiesa di S.Maria delle Grazie – parte del complesso del Museo della Moda Fondazione Mondragone. Sul palco Fiorenza Calogero sarà accompagnata dalla chitarra battente di Marcello Vitale, dalla chitarra napoletana di Carmine Terracciano e dall’attrice ed artista figurativa Fortuna Liguori che, oltre a recitare i diversi brani, dipingerà durante il concerto una madonna nera che potrà poi essere liberamente completata da chi lo vorrà. Al termine del concerto sarà presentato il calendario annuale del Museo della Moda, la cui terza edizione si arricchisce, oltre che delle immagini dei preziosi abiti della collezione permanente del Museo, anche di suggestivi scatti del complesso monumentale, ormai sempre più votato, con la direzione dell’Avvocato Maria D’Elia, ad ospitare eventi culturali spaziando dalla musica al teatro, dall’arte alla letteratura.

Anche il prossimo anno si preannuncia ricco di sorprese e ed eventi di interesse, quali la nuova collaborazione tra il Museo e l’Università Federico II, l’Università Vanvitelli e l’Accademia di Belle Arti che darà vita a laboratori-scuola destinati a giovani interessati ad apprendere le tecniche dell’arte sartoriale ma in una dimensione contemporanea e interamente ecosostenibile, e la partecipazione del Museo alla manifestazione Exempla, il grand tour del saper fare campano che dal 15 dicembre al 26 gennaio nella stazione ferroviaria di Milano vedrà l’esposizione di tre abiti della collezione del museo: un prezioso abito di Sarli, un originale batik napoletano di Livio De Simone e un abito di fattura contemporanea di Alessio Visone. Seguirà poi rinfresco per lo scambio di auguri natalizi. “Si conclude con questo evento un anno ricco di appuntamenti che ha segnato un nuovo corso della Fondazione Mondragone-Museo della Moda all’insegna della moda e della tradizione sartoriale partenopea, ma anche e soprattutto della cultura e dello spettacolo, in una visione olistica e multidisciplinare in cui diversi linguaggi dell’arte possono incontrarsi, alternarsi ed arricchirsi reciprocamente in una casa della cultura aperta e partecipata” dichiara la Presidente Avvocato Maria D’Elia