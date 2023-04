Eventi, Roma compie 2776 anni: medaglia celebrativa e fontana restaurata

“Il compleanno di Roma è una ricorrenza a cui siamo legati perché ci consente di riflettere. Con la nostra storia che ha attraversato stagioni importanti questo è il modo per ribadire di sentirci parte di una comunità che sia sempre più coesa e unita. Unita nel celebrare una città globale e aperta che ha una storia e un’identità che va vissuta nella cifra dell’integrazione”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla presentazione della medaglia celebrativa del 2776° Natale di Roma, con il ringraziamento ai mecenati del restauro della Fontana della Dea Roma.

“La caratteristica del mito fondativo alla base di questa data è proprio la valorizzazione del carattere aperto e inclusivo di Roma – ha ricordato il sindaco -. Nella tradizione, infatti, Romolo per fondare Roma avrebbe collocato, dove c’è il Marco Aurelio, l’asylum, affermando che tutti coloro che avessero voluto diventare cittadini di Roma avrebbero potuto esserlo, a prescindere dalla provenienza, dalle radici e dall’etnia. Questo aspetto del mito divenne centrale nella costruzione della città”. “Questo mito della fondazione era parte della politica che era imperiale ma con un’idea di cittadinanza che partiva dalla condivisione della legge e non sull’appartenenza etnica. Una modalità di concepire la cittadinanza – ha sottolineato il sindaco – prettamente politica”.

“2776 anni fa veniva fondata Roma, la città eterna. La sua storia, i suoi monumenti e la sua eredità continuano a ispirare il mondo. Oggi, come accade ogni 21 aprile a mezzogiorno, il sole entrerà nel Pantheon con un’inclinazione tale da centrare perfettamente l’ingresso”. Così in un tweet il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che posta un video in cui si vede il raggio di sole che illumina la porta di ingresso del Pantheon.

“21 aprile: 2776 volte auguri Roma, culla di civiltà e splendore. Città eternamente unica, che nei suoi quasi trenta secoli di vita ha toccato mille primati e dato i natali a eroi, leader e visionari. Città senza tempo, che si proietta nel futuro con la forza dirompente della sua identità”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su Facebook in occasione del Natale di Roma.