Eventi, Stati Generali della Cultura: due giorni di confronti al Bellini

Si sono chiusi oggi a Napoli gli Stati Generali della Cultura della Campania 2025, promossi dal Gruppo Il Sole 24 ORE e realizzati grazie all’impegno di Regione Campania e Scabec, Società Campana Beni Culturali, un’importante occasione di confronto sull’evoluzione e l’impatto dell’industria culturale a livello territoriale e nazionale.

La tappa inaugurale ieri al Teatro Bellini ha visto la partecipazione di tanti protagonisti della cultura, tra cui anche il produttore cinematografico e presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis e il governatore Vincenzo De Luca. Quest’ultimo, oltre a sottolineare l’impegno della Regione per il settore (“Dal 2020 al 2025 la Regione Campania ha investito 800 milioni di euro nella cultura. Non c’è una istituzione italiana che abbia fatto uno sforzo anche lontanamente paragonabile a questo”) ha lanciato l’allarme sul futuro del pianeta. “Non ci stiamo rendendo conto del fatto che la democrazia è a fine corsa” ha detto sottolineando come la cultura debba servire “ad aprire gli occhi” di fronte alle guerre e agli sconvolgimenti odierni.

Nel pomeriggio di ieri all’Accademia di Belle Arti di Napoli altro momento chiave con i tavoli tematici per il confronto diretto tra istituzioni, imprese culturali e creative, artisti, associazioni e operatori del territorio.

Questa mattina poi gli Stati Generali della Cultura della Campania 2025 si son si sono spostati di nuovo al Teatro Bellini dove si sono chiusi con l’ultimo dibattito a cui hanno partecipato Pier Luigi Petrillo, direttore Cattedra UNESCO Patrimonio Culturale, Università Unitelma Sapienza, Professore Cultural Heritage LUISS Guido Carli, Armida Filippelli, assessore regionale alla Formazione Professionale e Felice Casucci, assessore regionale al Turismo.

