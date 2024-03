Eventi, Svimez e Ref: mercoledì la presentazione del Report sui territori

Il Report Svimez -Ref “Dove vanno le regioni italiane (previsioni 2023-2025)”, sarà presentato mercoledì 13 marzo dalle 14.30 alle 16.00 e sarà l’occasione per presentare le previsioni Svimez-Ref 2023-2025 sul Pil delle regioni italiane.

Il modello econometrico della Svimez consente di effettuare previsioni di breve – medio periodo a livello regionale e di valutare l’impatto delle politiche europee e nazionali, ordinarie e aggiuntive, sulla base di un’originale articolazione territoriale del quadro di finanza pubblica.

La presentazione del Report sarà l’occasione per riflettere su “dove stanno andando” le economie delle regioni italiane e sulle principali sfide che i cambiamenti strutturali in corso pongono ai diversi territori, in un contesto di policy in rapida evoluzione. Il rientro dalle politiche di bilancio espansive impone un uso accorto delle risorse disponibili conciliando crescita e inclusione, soprattutto nell’ambito del Pnrr, per mantenere il Paese su un sentiero di ripresa coesa.

All’incontro sono previsti gli interventi di Luca Bianchi direttore generale della Svimez, Fedele De Novellis partner Ref, Stefano Prezioso vicedirettore Svimez, Alessandro Fontana direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandra Faggian docente di Economia applicata al Gran Sasso Science Institute.

Per partecipare è necessario accreditarsi inviando una e-mail a segreteria@svimez.it