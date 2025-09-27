Eventi, torna il Campania Libri Festival nel “segno dei 4”

Quarta edizione, quattro giornate e altrettanti testimonial letterari. Sarà l’anno de “Il segno dei 4” al Campania Libri Festival-La fiera dell’editoria, diretto da Ruggero Cappuccio e curato da Massimo Adinolfi. La rassegna, interamente finanziata dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, è in programma a Napoli dal 2 al 5 ottobre, negli spazi di Palazzo Reale e in alcune sale della Biblioteca Nazionale ospitata nello stesso sito. Diego De Silva, Viola Ardone, Antonella Cilento e Silvio Perrella. Questi i quattro autori che giorno per giorno firmeranno le serate del Festival, dialogando con una serie di ospiti scelti per l’occasione: Carlo Massarini e Carlo Boccadoro, Stefano Bollani, Chiara De Silva, Kento, Marcello Fois, Elena Stancanelli, Alessandro Vanoli, Giuseppe Barbera, Giuseppe Conte e le immagini di Mimmo Paladino, Giuseppe Montesano, la scrittrice spagnola Rosa Montero, Enrico Terrinoni.

Tanti i nomi di prestigio del panorama internazionale presenti al Campania Libri 2025: lo scrittore statunitense Richard Ford, i tedeschi Daniela Dröscher e Harald Gilbers, la svedese Elisabeth Åsbrink, i francesi Olivier Guez e Maylis de Kerangal, la spagnola Elvira Lindo, il venezuelano Edgar Borges e lo scrittore, poeta e saggista rumeno Mircea Cărtărescu, più volte in corsa per il Nobel e finalista del Premio Strega europeo 2025 con il suo ‘Theodoros’.

E ancora, la scrittrice tedesca naturalizzata italiana Helena Janeczeck, il regista romeno Cristian Mungiu, Palma d’oro nel 2007 a Cannes, Lama Michel Rinpoche, la sex worker argentina Georgina Orellano, il famoso giornalista spagnolo José Luis Sastre, l’ex ministro della Cultura della Palestina Atef Abu Saif e Sari Bashi, che ha co-fondato e diretto l’ONG israeliana Gisha in difesa dei diritti dei palestinesi, specialmente dei residenti di Gaza. Tra gli italiani, non mancheranno all’appuntamento Andrea Bajani, che lo Strega lo ha conquistato il 3 luglio scorso, Edoardo Albinati con Matteo Garrone e Rocco Ronchi, Francesco Carofiglio, Piergiorgio Pulixi, Emanuele Trevi, Maurizio De Giovanni, Gian Marco Griffi, la vincitrice del Premio Campiello 2025 Wanda Marasco, Paolo Di Paolo, Elisabetta Moro e Marino Niola, Elisabetta Rasy, Antonella Ossorio, Teresa Ciabatti, Roberta Scorranese, Annalisa De Simone, Antonio Castaldo, Laura Imai Messina, Massimiliano Virgilio, Giorgio Vallortigara, Raffaele Alberto Ventura, Roberto Esposito, Fabio Salamida, Lou Ms. Femme, Alessio Arena, Isabella Pedicini, Cinzia Giorgio, Chiara Tramontano, Marina Cuollo, Enza Alfano, Valeria Galante, Anna Pavignano, Antonio Moresco, Raffaele Mozzillo, Matteo Bussola, Sofia Assante, Antonio Pascale, Manuela Maddamma, Paola Caridi, Mirella Armiero, Pier Luigi Razzano, la scrittrice Alae Al Said, nata a Roma da genitori palestinesi, e moltissimi altri. Confermano la loro partecipazione al Festival i grandi gruppi editoriali nazionali e gli editori campani. Fianco a fianco, in una varietà di 120 stand, capace di stimolare curiosità e favorire sinergie. Anche con il numeroso pubblico di appassionati lettori. Nella scorsa edizione furono 35mila le presenze lungo i porticati e le sale affrescate di Palazzo Reale, con tantissimi giovani.

E il gioco del numero 4, nell’anno dell’Ag4in che celebra il quarto scudetto del Napoli, è ancora più evidente nei diversi percorsi in cui è diviso il ricco programma di presentazioni, incontri, workshop, laboratori ed eventi performativi. Un poker calato sui diversi tavoli, con l’obiettivo di interpretare il tempo presente e di guardare al futuro. “Ai quattro angoli del mondo”, a cura di Giulio Goria, proverà a raccontare alcuni aspetti della geopolitica internazionale con Pegah Moshir Pour, Alexander Baunov, Alessandro Aresu, Aldo Schiavone ed Eugenio Mazzarella; “Quattro chiacchiere sull’Intelligenza (artificiale e non)”, affidate a Ernesto Forcellino, offrirà, grazie al contributo di Mauro Magatti, Alfredo Gatto, Rocco Ronchi, Massimo Donà, Riccardo Manzotti, Francesco D’Isa e Francesco Marino, approfondimenti e riflessioni sulle tecnologie che cambiano incessantemente il nostro modo di vivere e di pensare; “Quattro salti nella storia di Napoli”, a cura di Carmine Pinto, proverà a riattraversare i momenti principali della bimillenaria storia di Napoli insieme a Fulvio Delle Donne, Diego Carnevale, Nicoletta Marini D’Armenia.

Una tavola rotonda di presentazione della mostra “Briganti!” del Museo Nazionale di Risorgimento di Torino, in collaborazione con l’Istituto di Storia del Risorgimento di Napoli e con il patrocinio della Società Napoletana di Storia Patria, fornirà ulteriori elementi di ricerca storica e di analisi sociale; “Quartetti. Quattro dialoghi intorno alla poesia contemporanea” farà il punto invece, assieme a Carmen Gallo, sullo stato della parola poetica oggi, con alcune tra le voci più autorevoli del panorama letterario italiano come Laura Pugno e Italo Testa, Guido Mazzoni e Gilda Policastro, Silvia Atzori, Giorgiomaria Cornelio e Tommaso Di Dio, Antonella Anedda e Andrea Cortellessa. “Quattro passi nel delitto”, a cura di Giancarlo Piacci, darà spazio al racconto delle nostre vite, tinto nelle atmosfere del giallo e del noir: dal Camilleri svelato da Luca Crovi, fino al commissario Oppenheimer di Harald Gilbers e all’ultimo romanzo di Piergiorgio Pulixi, che in pochissimo tempo ha scalato la classifica dei libri più venduti, ma anche a Antonio Lanzetta, Stefano Tofani, Gabriella Genisi, Daniele Pronesti, Ciro Sabatino, Martin Rua e Cristina Marra; “Quarto potere”, con Titta Fiore, presidente della Film Commission Regione Campania a fare da inimitabile padrona di casa, sarà invece dedicata al cinema e al suo pubblico, con alcuni tra i principali protagonisti della scena cinematografica italiana come, ad esempio, Luca Zingaretti e Teresa Saponangelo. Ci sarà poi il panel riservato a quattro scrittrici napoletane esordienti (Fosca Navarra, Michela Panichi, Lorenza Sabatino e Giuliana Vitali), ma anche “Forza quattro!”, il percorso che il Festival dedica ai lettori più piccoli.