Eventi, Universiadi: a Casoria iniziative culturali e religiose

Il Comune di Casoria, in occasione della 30^ Summer Universiade, che si terra’ a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio, promuove con le associazioni sportive e culturali del territorio una serie di iniziative aperte alla partecipazione della cittadinanza, che si terranno domani 30 giugno. A partire dalle 18, in via Pio XII e in via Benedetto Croce, sono in programma giochi ed esibizioni. Per l’occasione sara’ garantita l’apertura straordinaria del Museo di Arte Contemporanea CAM, che annovera nella sua collezione permanente circa 1200 opere provenienti da 80 Paesi diversi, e della biblioteca comunale “Mons. M. Piscopo”. Il 7 luglio, invece, l’associazione ‘Casoria Terra dei Santi’ garantira’ l’apertura straordinaria del “Percorso Casoria Terra dei Santi”, atteso che la Citta’ si connota per la presenza di tre santi ed una prossima beata, con la processione delle reliquie sacre presso la Basilica di San Mauro, la messa ed una visita guidata alle urne e presso il Museo San Ludovico. Casoria ospita tre impianti dell’Universiade – il Palacasoria, la Piscina comunale e lo stadio San Mauro – dove si disputeranno gare e allenamenti di 3 delle 18 discipline sportive iscritte alla manifestazione: taekwondo, pallanuoto e calcio. Al Palacasoria si terranno, dal 7 al 13 luglio, tutte le gare e le finali del taekwondo. Alla Piscina comunale diverse gare di pallanuoto, dal 2 al 5 e dal 7 all’11 luglio. Mentre lo stadio San Mauro, dal 2 all’11 luglio, ospita le gare di calcio. Si comincia il 2 luglio, ore 18, con Irlanda-Brasile.