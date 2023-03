Eventi, via al Siee: mondo della ricerca e dell’impresa campano e cinese a confronto

Si terrà domani martedì 21 marzo, in modalità on line, dalle 9.00 alle 11.30, l’edizione 2023 del Sino Italian Exchange Event- SIEE, l’evento annuale – organizzato da Città della Scienza e dall’Innovation Centre della Beijing Association for Science and Technology-BAST dedicato all’internazionalizzazione dei sistemi regionali di ricerca ed impresa – che attraverso una consolidata azione di cooperazione bilaterale coinvolge imprese innovative, start-up, centri di ricerca e università nella costruzione di partenariati scientifici, tecnologici ed industriali tra la Campania e la Municipalità di Pechino.

L’evento sarà aperto dagli interventi istituzionali del Direttore dell’Innovation Center del BAST Xu Wei, del Presidente della Fondazione IDIS-Città della Scienza Riccardo Villari, dell’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania Valeria Fascione e del Vicepresidente del BAST Guo Lugang.

Tre le sessioni tematiche, parallele, in programma: architettura ecosostenibile, agricoltura di precisione e ecosistemi digitali per il turismo culturale, per una panoramica ampia sui temi centrali nel quadro delle nuove sfide della transizione ecologica e digitale.

Il primo seminario, sull’architettura ecosostenibile sarà incentrato sulla conservazione dell’energia verde, sul riciclo dei materiali e sulle strategie e gli approcci per il raggiungimento della decarbonizzazione nel settore dell’edilizia. Tenuto dall’esperto di economia verde e circolare in ambito cinese ed europeo Gao Yang, consulente del World Green Design Organization (WGDO), l’incontro vedrà le riflessioni sulla ricerca di soluzioni efficaci di progettazione “verde” da parte di diversi esperti quali Cui Kai, presidente onorario e capo architetto del China Architecture Design and Research Group (CCTC) sul tema ‘Riflessioni e pratiche sulla progettazione architettonica verde di alta qualità; Marco Iuorio, Direttore di STRESS Scarl che interverrà su ‘Sostenibilità e ambiente architettonico: partenariati pubblico-privati per l’innovazione della Filiera’; Song Yehao, vicedirettore della Scuola di Architettura della Tsinghua University che discuterà intorno al tema ‘Urbano e rurale: design sostenibile con considerazioni sul flusso di energia e di materiali’; Rosa De Masi, professore del Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi del Sannio, il cui intervento verterà su ‘Le tecnologie sull’idrogeno per la transizione verde degli ambienti costruiti’; Zhu Zongliang, vice ingegnere capo del China Railway Fifth Survey and Design Institute Group Co. Ltd., che parlerà di ‘Progettazione di edifici a basse emissioni di carbonio nell’ambito dell’obiettivo dual-carbon’ e Flavio Galdi, architetto e computational designer che discuterà su ‘3DCP per l’edilizia sostenibile’.

Si parlerà invece di agricoltura di precisione – settore che sta rivestendo sempre maggiore importanza nella strategia nazionale di Italia e Cina, corroborato inoltre dal programma di ricerca europea che punta sulla bioeconomia per la cooperazione sino-europea – con Zhang Qi, Zhang Qi, Segretario Generale della Dragon Design Foundation, con cui dialogheranno Francesco Loreto, professore di Fisiologia Vegetale presso il Dipartimento di Biologia dell’Università “Federico II” di Napoli, Ricercatore associato all’Istituto per la Protezione delle Piante (IPP) CNR sul tema ‘Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e l’agricoltura di precisione’; Zhu Ming, vicepresidente esecutivo della China Society of Agricultural Engineering su’ Indagine ed effetti delle traiettorie di sviluppo verde dell’agricoltura in Cina’; Albino Maggio, professore di Agronomia presso il Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II sulle ‘Interazioni tra colture ed erbe infestanti in risposta al cambiamento climatico e alla scarsità di risorse’; Qi Gupo, professore presso la China Agricultural University. PhD in Agricultural Economics su ‘I percorsi di networking per lo sviluppo della green transition in agricoltura’ e Antonio Limone, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sulla valutazione del rischio ambientale e biomonitoraggio umano.

Il terzo ed ultimo seminario sarà dedicato agli ecosistemi digitali per il turismo culturale, fortemente influenzati oggi dalle tecnologie immersive, considerate uno strumento efficace per garantire una migliore percezione ed esperienza del patrimonio culturale, reso maggiormente fruibile da tecnologie quali Metaverso, realtà virtuale e aumentata, gamification e altre tecnologie. Il seminario si propone di dimostrare come l’ecosistema digitale in settori come i beni culturali ed il turismo riesca a sviluppare nuove soluzioni volte ad un migliore e più efficace coinvolgimento degli utenti nell’approccio al patrimonio culturale.

L’incontro sarà tenuto da Zhang Xueming, vice segretario della Beijing Association of IOT and Intelligence Technology Application. Interverranno nel panel: Liu Chi, vice Rettore del College of Computer Science at Beijing University of Technology sul tema ‘La tecnologia dei big data supporta la transizione digitale dell’industria del turismo culturale’; Rosanna Romano, Direttrice Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania; Wang Jiangtao, vicedirettore generale della scientific research of Engineering Supervision Consulting Branch del China Coal Aerial Survey and Remote Sensing Group Co., Ltd su ‘La tecnologia digitale per l’integrazione culturale e turistica e la conservazione del patrimonio culturale’; Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio di Musica di Benevento; Julian So, CEO of XBE Ltd. sul tema’ Blockchain per facilitare lo sviluppo del settore dei beni culturali’; e Pasquale Rossi, Presidente della Scuola di restauro dell’Università Suor Orsola Benincasa sulle “Nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico”

Al termine di ogni sessione è previsto un momento di interazione con il pubblico che potrà rivolgersi ai relatori ed esperti attraverso sessioni di Q&A.

L’evento rientra tra i momenti di incontro previsti nel Progetto strategico regionale Manifattur@ Campania Industria 4.0, finanziato dalla Regione Campania e coordinato dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, e vedrà ancora una volta protagonista l’ecosistema campano della ricerca e dell’innovazione.

Quest’anno più che mai il SIEE guarda agli ambiti tecnologici per la transizione 4.0 al fine di dare vita a nuove opportunità di incontro e partenariato tra realtà campane e cinesi, tra gli obiettivi dell’evento vi è infatti quello di raccogliere l’interesse di imprese innovative e realtà scientifiche che puntano ad intraprendere percorsi di internazionalizzazione verso la Cina in uno dei tre settori al centro del programma 2023.