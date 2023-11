Eventi, violenza sulle donne: al Museo della Moda un dibattito per dar voce all’indignazione

Lunedì 27 novembre alle 18.00 presso Il Museo della Moda di Napoli in Piazzetta Mondragone n.18 nell’ambito della Giornata contro la violenza sulle donne si terrà l’incontro/ dibattito “Violenza sulle donne: educazione affettiva ed altri strumenti di prevenzione. Esperienza in altri paesi”. L’incontro vuole provare a rispondere all’urgenza di discutere, unirsi, ragionare e agire per combattere la violenza di genere, affrontando il tema dell’educazione affettiva, proponendo un confronto tra diverse esperienze, attraverso voci di donne, e non solo, che a partire dai diversi punti di vista delle proprie esperienze professionali e delle cariche istituzionali ricoperte, approfondiranno gli aspetti legali, sociali e culturali che si intrecciano nella questione dei diritti delle donne. Ad aprire i lavori sarà la presidente della Fondazione Mondragone- Museo della Moda avv. Maria d’Elia cui seguiranno gli interventi del procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Napoli Maria de Luzenberger Milnernsheim, del procuratore aggiunto della Repubblica Raffaello Falcone, della presidente dell’Associazione Onda Rosa avv. Marinella de Nigris, dell’avvocato Alfredo Guarino, componente del Comitato italiano dell’Unione internazionale avvocati, della vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania Loredana Raia. Modererà l’incontro l’avv. Daniela Farone della Commissione della Regione Campania per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna.

“Occorre dar voce corale a un’indignazione che scuota le coscienze dal profondo e che segni l’inizio di una vera e propria rivoluzione educativa, senza alcuna battuta di arresto” dichiara la presidente avvocato Maria d’Elia.