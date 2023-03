Evento Goal 7-13, l’intervento di Enrico Giovannini al Festival 2022

Di seguito l’intervento del professor Enrico Giovannini all’evento di apertura del Festival 2022. “La politica ha un ruolo importante non solo nel proteggere chi può essere maggiormente a rischio, ma nel promuovere il cambiamento aiutando quelle imprese che dovranno uscire dal mercato e riconvertirsi”, dice Enrico Giovannini, nell’allora veste di ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nel video tratto dal canale YouTube di Asvis Italia.

Si tratta di una testimonianza preziosa che questo blog, da me coordinato insieme ad Antonella Rocca, ha pensato di raccogliere, tenuto conto anche del fatto che la rubrica si sta rivelando utilissima per il programma su “Le misure del domani per raggiungere gli obiettivi ONU sulla sostenibilità” del Corso di Laurea in Economia, Management e Sostenibilità (Laurea magistrale LM-77) dell’a.a. 2022-23 del Suor Orsola Benincasa.

Ecco l’intervento del professor Giovannini pubblicato il 6 ottobre 2022 dal canale YouTube di Asvis Italia: