Evento per 50° anniversario Fondazione Corpo Consolare di Napoli

L’appuntamento con Tajani al Teatro San Carlo

Napoli, 17 mar. (askanews) – “Napoli Capitale del Mediterraneo: sviluppi e prospettive”. E’ questo il tema scelto per l’evento celebrativo del 50esimo Anniversario della Fondazione del Corpo Consolare di Napoli che si è svolto nel prestigioso teatro San Carlo di Napoli. All’incontro, che ha visto le conclusioni del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, si è aperto con i saluti istituzionali di Mariano Bruno, Segretario Generale del Corpo Consolare di Napoli.”Festeggiare un anniversario così importante, cioè quello del Corpo Consolare Napoletano significa puntare sulla diplomazia sempre di più in un momento in cui c’è bisogno di pace, in un momento in cui bisogna far cessare il fuoco delle armi in tutto il mondo, in Ucraina ma anche in Medio Oriente che è parte integrante del Mediterraneo. – ha evidenziato il vicepremier – Il mare dove si affaccia la città di Napoli, che definirei capitale mediterranea. Quindi il lavoro che la diplomazia a Napoli può fare per tessere i rapporti, per rinforzare legami, diventa veramente fondamentale”. Il dibattito del panel si è incentrato sull’importanza di attrarre gli investimenti stranieri in Campania per creare un ecosistema in cui le aziende locali possano crescere e competere nei mercati globali. Un recente studio di Deloitte sottolinea il contributo che la Regione Campania sta apportando alla crescita del Mezzogiorno. A spiegarlo è Valeria Brambilla, Amministratore Delegato di Deloitte & Touche: “Vi sono delle tendenze positive e alcune aree di miglioramento anche. Tendenze positive si registrano su una crescita del Pil Pro Capite che è superiore alla media nazionale, probabilmente dovuto anche a un punto di partenza differente a cui si va anche registrando una crescita dei settori tradizionali della città di Napoli e della regione Campania, quali il settore dell’export, quindi il settore portuale. E anche si registrano positivi andamenti sull’agroalimentare, quindi sulla produzione e vendita di prodotti DOP e IGP derivanti che arrivano dalla regione Campania”.Napoli grazie alla sua posizione strategica e al dinamismo del suo tessuto imprenditoriale, può diventare un polo d’eccellenza per lo sviluppo economico nel Mediterraneo: “La criticità primaria resta quella di mantenere i talenti giovanili qui in questa regione, occorre pensare sempre più a delle iniziative che stimolano il rapporto e la collaborazione tra l’istituzione, l’università e il mondo privato. – spiega ancora la Brambilla – Come Deloitte stiamo investendo in modo importante su questo territorio, siamo presenti da 40 anni su questo territorio e continuavamo a investire anche con iniziative innovative come competenze digitali, quindi non solo con i servizi tradizionali della consulenza e della revisione contabile”. Il Corpo Consolare di Napoli, istituzione che racchiude la maggioranza dei Paesi rappresentati a Napoli, ha voluto celebrare il proprio importante anniversario con un evento che mette Napoli al centro dell’attenzione con il suo ruolo strategico all’interno dell’area del Mediterraneo. Mariano Bruno, Segretario Generale del Corpo Consolare di Napoli: “Abbiamo voluto centrare l’argomento del Mediterraneo perché è un argomento molto importante per lo sviluppo della città e della regione. Riteniamo con questo evento, diciamo, dove c’è un po’ tutta l’intellighènzia della città di Napoli, ma insomma anche a livello nazionale, portare all’attenzione del pubblico e dell’economia locale l’importanza di Napoli e della Campania”. L’incontro, quindi ha ribadito l’importanza di Napoli che da sempre rappresenta un ponte strategico tra l’Europa e il Mediterraneo.