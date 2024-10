Everli: nuova partnership con MD per la spesa online

Everli, operatore italiano per la spesa a casa con un fatturato di oltre 100 milioni di euro, avvia una nuova collaborazione con MD, operatore della Gdo italiana con circa 3,7 miliardi di euro di fatturato nel 2023. Sono 55 i punti vendita MD coinvolti in questa partnership, dislocati in 13 regioni italiane (Abruzzo, Campania , Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto) e in 26 province. “La nuova collaborazione con un importante operatore della Gdo come MD dimostra che il processo di rinnovamento intrapreso dalla nostra azienda in seguito all’acquisizione da parte di Palella Holdings riscuote la fiducia del settore e rafforza la nostra posizione come operatore leader della spesa a casa” , ha commentato in una nota Jonathan Hannestad, Ceo di Everli. “I 55 punti vendita della rete MD costituiscono un rilevante potenziamento della nostra rete e ci permettono di soddisfare un target sempre più ampio di clienti”.