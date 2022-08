Fuga da Pantelleria in fiamme. Evacuate le ville di Armani e altri vip. La Protezione civile: Incendio doloso

“L’isola sembra divisa in due, le fiamme sembrano divorarne una parte. Sono incessanti i soccorsi mentre i residenti e i turisti continuano a fuggire. La paura è tanta”. Così su Instagram Francesca Barra, moglie dell’attore Claudio Santamaria, che in un video testimonia quanto sta accadendo sull’isola. Poi, aggiunge che le immagini sono state girate “sopra casa di Giorgio Armani, zona Gadir. Noi siamo qui, immobili di fronte a questa tragedia. Il nostro cuore è a pezzi! Che dolore! Che tristezza, che schifo! Ma perché?! L’isola sembra squarciata. A causa del forte calore sprigionato dal vasto incendio alcune abitazioni nella zona di Gadir sono andate a fuoco, In particolare, come conferma all’Adnkronos il capo della Protezione civile della Regione siciliana, Salvo Cocina, sono andati distrutti diversi tetti e infissi in legno delle abitazioni. Il fuoco ha distrutto anche dei pali della luce, dunque c’è stato un black out in alcune zone dell’isola. A quanto si apprende, sono due gli incendi che sono divampati sull’isola di Pantelleria, nelle località di Khamma e Gadir. Le fiamme, di proporzioni preoccupanti, hanno distrutti ettari di vegetazione e minacciando diverse abitazioni che sono state evacuate. Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quelle di alcuni vip, come Marco Tardelli ex campione 1982 e lo stilista Giorgio Armani. Attualmente sull’isola ci sono alcune squadre di vigili del fuoco e forestali, ma non sono abbastanza per fronteggiare le fiamme.

Per il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, a Pantelleria e’ in atto “un tipico scenario da incendio doloso”. Al dirigente, che sta seguendo l’evoluzione della vicenda, e’ stato riferito da chi sta operando sull’isola che il rogo sarebbe stato “appiccato in piu’ punti contemporaneamente” e chi ha agito lo avrebbe fatto nel tardo pomeriggio proprio perche’ col buio i canadair non possono intervenire.

La giornalista Francesca Barra: Isola squarciata in due

“Eravamo nella zona dove sono scoppiati gli incendi oggi, con i bambini. Paura, fughe, case evacuate, danni che per ora non sono quantificabili. Sembrerebbero incendi di origine dolosa, una vergogna senza fine. Criminali”. Lo scrive in un post su Instagram, la giornalista Francesca Barra, che si trova sull’isola assieme al marito – l’attore Claudio Santamaria – e ai figli. In un altro post, Barra gira un video in cui si vede il fronte del fuoco, “girato sopra casa di Giorgio Armani, zona Gadir”, scrive sul post. “Noi siamo qui, immobili di fronte a questa tragedia – aggiunge – Il nostro cuore e’ a pezzi. Che dolore. Che tristezza, che schifo. Ma perche’? L’isola sembra squarciata in due”.

“Noi stiamo bene, ma siamo in pensiero per residenti, i turisti, per tutti coloro che stanno lasciando le proprie abitazioni, costretti alla fuga per le fiamme a un ( o piu’) piromane. Questo e’ un crimine”, scrive in un post su Instagram, l’attore Claudio Santamaria, marito di Francesca Barra.