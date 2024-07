eVISO, trasformare attività sportive in elettricità: ecco la tecnologia che accumula l’energia prodotta

eVISO – società quotata all’Egm – ha iniziato la fase di validazione della nuova tecnologia proprietaria ‘EVISO.GIRO’ che accumula l’energia generata dalle persone durante le attività sportive per trasformarla in elettricità e farla valere in bolletta semplicemente diventando clienti eVISO. L’azienda ha fatto leva sulla infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria, utilizzata per servire oltre mezzo milione di utenze, per sviluppare una nuova tecnologia chiamata EVISO.GIRO in grado di creare una offerta di valore differenziante sul target di utenze sensibili all’Health & Fitness. La tecnologia proprietaria EVISO.GIRO (giro.eviso.it) accumula l’energia delle attività sportive registrate dagli utenti con le App di Health & Fitness, usate nel 2023 da oltre 600 milioni di persone, per trasformarle in elettricità a far valere sulle proprie bollette domestiche. Gianfranco Sorasio, amministratore delegato di eVISO, ha commentato: “L’inizio della fase di validazione della tecnologia proprietaria EVISO.GIRO segna la nascita di una proposta di valore che ritengo unica nel mercato internazionale, sia europeo sia americano: permettere a chiunque di accumulare l’energia generata durante le attività sportive per trasformarla in elettricità ed usarla quando si vuole in bolletta diventando semplicemente cliente eVISO. Lo sviluppo di questa nuova tecnologia si inserisce nell’ambito della strategia di penetrazione nel segmento retail. L’imponente complessità tecnologica dell’ecosistema creato da eVISO risiede nel rendere “semplice e naturale” per l’utente la trasformazione dell’energia sportiva in elettricità in bolletta. I risultati dei prossimi 6 mesi permetteranno ad eVISO di validare la proposta di valore e di misurare la velocità di penetrazione sul mercato. Il momento non poteva essere più opportuno per il mercato italiano: il 1° luglio è infatti terminato il mercato di maggior tutela”.