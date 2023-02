Evoluzione dell’istruzione scientifica grazie all’impegno dei pionieri: il caso dell’Istituto tecnico “Renato Elia”

I saperi dell’area scientifica dell’istruzione media e universitaria si sono evoluti grazie anche all’impegno di pionieri: il caso della produzione dell’idrogeno dell’Istituto Tecnico Industriale “Renato Elia” di Castellammare di Stabia (riferimento temporale 2010)

A nome dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e mio personale saluto gli organizzatori, i partecipanti ed i relatori di questo importante evento che oggi l’Istituto Tecnico Industriale “Renato Elia” di Castellammare di Stabia vive in occasione dell’inaugurazione del laboratorio per la produzione dell’idrogeno. Un saluto particolare al dirigente scolastico, prof. Vincenzo di Nardi, e a tutto il personale docente, costantemente e diligentemente impegnato nella formazione umana e professionale, delle nuove generazioni. Siamo in un istituto tecnico industriale ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore con una specifica vocazione scientifica-tecnologica e, quindi, con una particolare attenzione alle aree di produzione nei diversi comparti tecnologici e di innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. Da sempre gli istituti tecnici industriali forniscono i quadri dirigenti e intermedi del sistema produttivo nazionale, del settore dei servizi e dell’amministrazione pubblica. Per questo motivo, oggi più che mai, è indispensabile il loro apporto in un momento in cui il progresso scientifico e tecnologico richiede “mano d’opera” con una specializzazione sempre più raffinata, soprattutto in un Paese, come l’Italia, con una forte vocazione manifatturiera. A questo punto vorrei fare un breve richiamo al decreto legislativo sui nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di istruzione (226/05) in cui si valorizza il principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di dare una risposta articolata alle domande del mondo del la voro e delle professioni. Ne deriva, pertanto, una spiccata esigenza di rilancio della formazione tecnica e il superamento di concezioni culturali basate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica e sul primato dei saperi teorici. Proprio agli istituti tecnici è affidato, infatti, il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. La diversificazione dei percorsi di istruzione ha lo scopo di valorizzare le diverse intelligenze evocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili. La presenza, oggi, in un istituto tecnico industriale richiama alla mia mente di statistico un fenomeno di cui negli ultimi anni si discute ampiamente, sia in ambito nazionale che internazionale, ovvero la crisi delle vocazioni scientifiche. Da tempo si osserva una crescente disaffezione delle giovani generazioni verso la curiosità scientifica, che, in termini operativi, si traduce in una riduzione, spesso consistente, del numero di studenti che si iscrivono ai corsi di laurea ad orientamento scientifico. Questa crisi, avvertita, già verso la fine degli anni Ottanta, in diversi Paesi ricchi del mondo, inclusi gli Stati Uniti, ha coinvolto, negli anni immediatamente successivi, gran parte dei Paesi industrializzati, tra cui anche l’Italia. In qualità di statistico economico provo ora a commentare alcuni dati relativi alla crisi delle vocazioni scientifiche in Italia . Sulla base di alcune statistiche ISTAT sull’istruzione universitaria (2003), la percentuale di iscritti a corsi di laurea del gruppo scientifico in senso stretto (che include le scienze matematiche, fisiche e informatiche) rispetto al totale degli studenti universitari si è ridotta, nell’arco temporale di mezzo secolo, di circa 6 punti percentuali. Sebbene nello stesso periodo le iscrizioni universitarie siano aumentate in maniera consistente (almeno fino agli inizi degli anni Novanta), l’incidenza relativa degli iscritti a facoltà del gruppo scientifico in senso ampio (che include, oltre al gruppo scientifico in senso stretto, tutti gli altri gruppi a vocazione scientifica e, quindi, chimico-farmaceutico, geo-biologico, medico, ingegneria e agrario) si è progressivamente ri dotta; nel 2000, gli iscritti a corsi di laurea a orientamento scientifico rappresentano solo poco più di un terzo della popolazione studentesca complessiva (31,4%) contro la quasi metà degli anni Cinquanta (47,3%).

In realtà, dal 1994 al 1999, le immatricolazioni universitarie sono diminuite progressivamente in valore assoluto (fenomeno in parte legato anche al declino demografico dei diciannovenni avviato, in Italia, verso la metà degli anni Ottanta) e tale processo coinvolge, al di là del gruppo scientifico in senso stretto (-21,52%), la maggioranza dei gruppi di corsi di studio, con l’eccezione di Medicina, Psicologia e del gruppo Insegnamento. Nell’a.a. 2000/01, con la riforma dei cicli universitari e l’avvio dei corsi di laurea triennale, la tendenza cambia (+5,10% di nuovi ingressi rispetto all’anno precedente) e anche le Scienze in senso stretto sembrano raccogliere crescenti interessi (+15,78%), in parte spiegati dalle nuove iscrizioni a corsi brevi di Informatica; tuttavia, con l’ eccezione di Medicina, negli altri gruppi avocazione scientifica il calo delle iscrizioni prosegue in modo piuttosto regolare. Un nuovo arresto nella crescita generale delle immatricolazioni è avvenuto nel 2004/05, anticipato dal gruppo scientifico in senso stretto che perde terreno già a partire dal 2002/03, facendo registrare, in sette anni (dall’a. a. 2001/02 all’a.a.2007/08), una perdita netta di immatricolati del 13,01% contro il 3,79% dell’insieme delle iscrizioni universitarie rilevato nello stesso arco temporale. Secondo i dati MIUR, nell’a.a. 2007/08, l’incidenza degli iscritti del gruppo scientifico in senso stretto, rispetto al totale degli studenti universitari, è appena del 3,07%, e si eleva a11,62% se si includono anche i gruppi chimico-farmaceutico e geo-biologico – in ogni caso, meno del gruppo giuridico (12, 14%) e poco più del gruppo letterario (8,87%) considerati singolarmente – e al 33,26% se si includono anche i gruppi medico, ingegneria e agrario. Questo processo in itinere di disinteresse dei giovani alle Scienze può essere considerato come la risultante dell’interazione di molteplici fattori, ognuno dei quali, anche se non sufficiente nello spiegare la crisi nel suo complesso, può contribuire, in qualche misura, alla definizione di nuovi approcci per l’analisi del fenomeno. In un contesto di crescente partecipazione delle donne all’istruzione universitaria, un primo fattore potrebbe rinvenirsi nella scarsa “femminilizzazione” degli studi scientifici. Una predominante presenza di studentesse è rilevata nella maggioranza dei gruppi disciplinari, con performance spesso migliori rispetto ai loro colleghi maschi; tuttavia, esse sembrano predilige re, per lo più, discipline umanistiche, ritenute più congrue al proprio genere e al riconoscimento sociale, orientandosi molto meno allo studio di materie tecnico-scientifiche, considerate quali ambiti culturali e professionali tipicamente maschili e, quindi, poco conformi alle aspettative di realizzazione personale e sociale. Spesso anche una percezione non consapevole delle conoscenze e abilità personali o un senso di incoerenza con la formazione di origine o anche una semplice analisi costi-benefici tra le difficoltà degli studi scientifici e le probabili opportunità lavorative possono generare negli studenti un “effetto scoraggiamento” anche dopo aver già intrapreso il percorso universitario. Questo fenomeno è documentato da tassi di abbandono (dopo appena il primo anno) superiori per il gruppo scientifico e affini rispetto alla media generale. Gli stessi tassi di ritardo negli studi (studenti fuoricorso), seppure spesso al di sotto della media complessiva, restano comunque significativi per quasi tutti i gruppi a vocazione scientifica. Sebbene l’Eurobarometro del 2001 annoverasse, nei limiti dei giudizi soggettivi, le poco confortanti prospettive di carriera e, quindi, delle retribuzioni tra le possibili cause di disaffezione dei giovani alle materie scientifiche, i più “oggettivi” dati Alma laurea del 2008 rilevano , al contrario, maggiori opportunità di impiego e migliori retribuzioni per i laureati in discipline ad orientamento scientifico (in particolare per i laureati in medicina-professioni sanitarie e ingegneria), creando così una sorta di divario tra quanto viene “percepito” dalla società sull’opportunità a intraprendere un percorso di studi scientifici e quanto, invece, è dimostrato dalla “realtà”. Con riferimento alla condizione occupazionale a uno/tre/cinque anni dal conseguimento della laurea, i laureati in Scienze e tecnologie chimiche, in particolare, si difendono piuttosto bene. Inoltre, i laureati in discipline scientifiche sembrano vantare anche livelli di soddisfazione lavorativa, in termini di coerenza tra conoscenze acquisite e lavoro svolto, mediamente più elevati rispetto ai colleghi di altri corsi. Infine, gli stessi dati ALMALAUREA rilevano come, tra i corsi di laurea sostenuti dal MIUR, Scienze statistiche (che, pur non essendo una disciplina puramente scientifica, presenta una forte trasversalità scientifica e tecnologica) sia quello che prospetta maggiori sbocchi professionali e una specificità formativa ampiamente premiata dal mercato del lavoro italiano ed estero con gran parte dei laureati magistrali assorbita in meno di un anno dal conseguimento del titolo. In sintesi, l’insieme delle con-cause della crisi delle vocazioni scientifiche in Italia richiama alla necessità di riflettere seriamente sull’opportunità di potenziare strategie di intervento tali da arginare la “fuga” dalle facoltà scientifiche. A tal fine, è necessario, a mio avviso, che esse agiscano in parallelo sui due principali versanti della formazione pre universitaria e della sensibilizzazione riguardo le reali possibilità di inserimento dei laureati in Scienze nel mercato del lavoro. Diversi progetti, finalizzati ad incentivare e sostenere le iscrizioni a facoltà scientifiche, sono stati avviati già da qu alche anno sia da Istituzioni (ministeri, università, scuole, ecc.) sia da alcune associazioni (anche industriali). Si pensi, ad esempio, ai decreti ministeriali n. 198/2003 e n. 2/2005, al Progetto lauree scientifiche a cura del MIUR, Confindustria e Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie e al Progetto Eni scuola: attività in rete per promuovere le conoscenze scientifiche e ambientali. Tuttavia, sebbene in lieve ripresa negli ultimi anni accademici, le iscrizioni ai corsi di laurea scientifici sono ancora così distanti da quelle di un tempo da escludere l’ipotesi di una reale inversione di tendenza della crisi. Sul versante della formazione pre-universitaria occorre valorizzare il ruolo che le scienze occupano nel bagaglio culturale di ogni cittadino; trasmettere ai giovani, fin dalla scuola primaria, la passione per le discipline scientifiche, superando schemi e meccanismi tipici di un sistema di insegnamento/apprendimento formale e ampliando gli spazi della verifica empirica e creatività. Ovviamente, questo richiede la sperimentazione di approcci innovativi, metodi semplici, strumenti dinamici e interattivi (laboratori e aule multimediali, mostre itineranti, teleconferenze, cineforum a tema, seminari, workshop, dibattiti, ecc.) e, quindi, anche attività di supporto didattico in grado di incuriosire i discenti. È opportuno estirpare dall’immaginario collettivo lo stereotipo di una scienza difficile ed elitaria, come pure quei pregiudizi o senso di sfiducia che spesso la società nutre nei confronti della ricerca scientifica, e far comprendere alla collettività che laurearsi in materie scientifiche conviene e che gli sbocchi lavorativi sono concreti. In tale ottica, sarà necessario potenziare l’interazione tra scuola, università, enti di ricerca e mondo del lavoro in modo da fornire ai giovani strumenti e competenze necessarie per comprendere realmente, in piena maturità e consapevolezza, ciò che si è e ciò che si vuol diventare. Similmente, per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei loro percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore , all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società ap erta e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della convivenza civile.