“EVOOLIO”, l’extravergine del Sannio tracciato con la blockchain

Nella cornice del Bufala Fest di Napoli, si è tenuto l’Evento di Apertura del Progetto “EVOOLIO – L’Evoluzione dell’Olio EVO del Sannio tracciato con la blockchain” con una tavola rotonda che ha visto dopo i saluti iniziali di Raffaele Amore, Presidente dell’Associazione Olivicoltori Sanniti e della CIA Regionale della Campania, gli interventi di Antonio P. Leone, agronomo già Primo Ricercatore del CNR e di Fabio Coronato, Ceo di Dotit srl ed esperto di sistemi di blockchain. Le conclusioni sono state affidate a Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

Il Progetto EVOOLIO – come evidenziato da Nicola Ciarleglio, componente del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania, che per l’occasione moderava e presiedeva i lavori – utilizzando le tecnologie basate sulla blockchain, andrà a tracciare e certificare tutto il processo della produzione dell’olio EVO, dall’oliva all’imbottigliamento, per gli olivicoltori sanniti aderenti. L’obiettivo progettuale è, quindi, consentire all’utente finale di accedere – con l’utilizzo di un proprio device – ad una base dati, a prova di manomissione, contenente l’intera cronologia informativa del prodotto. Una tecnologia che, oltre a favorire una maggiore consapevolezza e sicurezza del consumatore, agevolerà la repressione di potenziali frodi commerciali e l’esportazione del prodotto Made in Italy all’estero, atteso l’orientamento favorevole di molte dogane, in particolar modo dell’estremo oriente, rispetto a tracciabilità del prodotto con sistemi certificativi digitali.

Per la realizzazione, il Progetto EVOOLIO – finanziato dal PSR Campania 2014-2020, Misura 16, Tipologia d’intervento 16.1, azione 2 – beneficia di un partenariato dinamico ed ampiamente assortito in termini di competenze e specificità operative: difatti, oltre al Soggetto Capofila, Associazione Olivicoltori Sanniti, si registra la partecipazione del Corso di Informatica dell’Università Giustino Fortunato con il Responsabile Tecnico Scientifico, Antonio Coronato, la presenza della CIA Provinciale di Benevento e Regionale della Campania, nonché dell’Ente di Formazione Agricoltura è Vita e del Partner Tecnologico Dotit srl. La squadra si conclude poi con quattro aziende agricole interessate alla realizzazione del progetto di ricerca: Erbagil Tenuta, Olio Oropallo, Olio D’Assisi e Terre di Molinara.