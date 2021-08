Ex Base Nato di Bagnoli, Grotta di Seiano e Maschio Angioino: spettacoli ed eventi fino al 1 ottobre

Con ‘Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud’, si preannuncia nutrito il palinsesto della rassegna voluta dal Comune di Napoli e finanziata dalla Regione Campania. Tre diverse e suggestive location ospiteranno fino al 1 ottobre, per tutta l’estate, la kermesse ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid: l’ex Base Nato di Bagnoli, la Grotta di Seiano e il Maschio Angioino. Il programma, al quale hanno lavorato Annamaria Palmieri, assessore comunale all’istruzione, alla cultura e al turismo e Felice Casucci, assessore regionale alla semplificazione amministrativa e al turismo, ha puntato su bisettrici differenti, per restituire alla città e ai turisti che saranno a Napoli durante il periodo estivo, un palinsesto a tutto tondo. La città vivrà una serie di appuntamenti suddivisi in tre grandi rassegne: ‘Indie, rock e dintorni’ organizzata da Ravello Creative Lab, ‘Rassegna musicale e reading Pausilypon-Suggestioni all’Imbrunire’, organizzata dall’associazione Il canto di Virgilio, in collaborazione con la Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, e la ‘Rassegna teatrale’ a cura della Gabbianella Club.