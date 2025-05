Ex Dema al Gruppo Adler, intesa siglata a Roma. L’Ugl esulta: Rilancio dell’indotto aerospaziale nel Sud

Si è finalmente raggiunto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, l’accordo che pone fine alla lunga vertenza riguardante la ex Dema, azienda operante nel settore aeronautico e fornitrice dei gruppi Leonardo, Airbus e Boeing.

A darne notizia è una nota congiunta del segretario nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, del vice segretario nazionale Adelmo Barbarossa, di Vittoria Buccarini della segreteria nazionale, di Massimo Lorenzo, segretario territoriale di Brindisi, e delle Rsu aziendali.

La soluzione è arrivata grazie all’acquisizione della società da parte del Gruppo Adler, guidato dall’imprenditore campano Paolo Scudieri, alla testa di un’importante realtà industriale con interessi diversificati e migliaia di dipendenti. La nuova struttura produttiva potrà contare su stabilimenti strategici situati in Puglia, nel Brindisino, e in Campania, nelle sedi di Somma Vesuviana, Paolisi e Auriola.

“Oggi si gettano le basi per il rilancio dell’intero indotto aerospaziale nel Mezzogiorno”, afferma la Ugl Metalmeccanici, “nella speranza che il comparto possa finalmente compiere quel salto di qualità che l’Italia può e deve realizzare”.

L’accordo prevede anche la realizzazione di un Centro Studi Aeronautici, in collaborazione con l’Università Federico II, all’interno del sito di Somma Vesuviana: un’iniziativa che punta a favorire l’innovazione e la formazione specializzata, elementi fondamentali per la crescita del settore.

“Ci auguriamo che tutti gli attori coinvolti – dal Governo ai lavoratori, passando per l’azienda e il sindacato – possano ora fare squadra, per garantire un futuro industriale e occupazionale ai territori interessati. Dai risultati negativi degli ultimi anni, si deve ora puntare al pareggio e poi alla crescita, grazie all’impegno collettivo”.

La Ugl Metalmeccanici conclude con un messaggio chiaro: “Guardiamo al futuro con ottimismo, mettendo il lavoro e la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie al centro di ogni obiettivo.”