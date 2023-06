Ex Hotel De Londres di Napoli: gara dell’Agenzia del Demanio per la riqualificazione in Bim

Gara di progettazione per riqualificare Palazzo Pierce – ex Hotel De Londres a Napoli. L’Agenzia del Demanio assegna la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere in modalità Bim, per i lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione funzionale dell’immobile in Piazza Municipio n. 61. Il valore dell’incarico è di 696.397 euro. L’avviso scade il 14 luglio.