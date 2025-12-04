Ex Ilva, a Genova in migliaia in piazza contro il “ciclo corto”

Genova, 4 dic. (askanews) – A Genova sono migliaia i lavoratori scesi in piazza questa mattina per lo sciopero generale cittadino dei metalmeccanici indetto da Fiom Cgil, Fim Cisl e Usb in solidarietà con le proteste degli operai dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano contro il piano per il ciclo corto presentato dal governo.

Secondo gli organizzatori, sarebbero circa 5 mila i lavoratori che stanno partecipando alla manifestazione diretta in prefettura. In piazza anche il segretario nazionale della Fiom Cgil Michele De Palma.

“Chiediamo a Giorgia Meloni – ha detto De Palma – di convocare un tavolo a Palazzo Chigi, che venga cancellato il piano di chiusura di fatto di tutti gli stabilimenti ex Ilva in Italia. Per fare questo è necessario che ci sia il piano dì decarbonizzazione e di continuità produttiva e occupazionale. Questo si fa con una partecipata pubblica che consenta alle lavoratrici e ai lavoratori di difendere i lavoratori e il futuro dell’industria nel nostro Paese”.