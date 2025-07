Ex Ilva, comunque vada sarà una debacle

Le problematiche che stanno interessando i massimi sistemi raggiungono il più alto livello di interesse almeno da quella parte della popolazione mondiale che ha competenza in materia e voce in capitolo. Avviene non raramente che la somma dei problemi sorti qua e là nel mondo da qualche anno – si intenda guerre, per giunta oltremodo cruente – vada a aggiungersi automaticamente ai tormenti che, all’epoca dei primi scontri, già assillavano il mondo. Gli stessi contribuendo così a determinare una nuova realtà che sfugge a ogni denominazione che a essa si voglia dare. Sia nel bene che nel male, i vecchi argomenti meritevoli di specifiche attenzioni, sono rimasti al punto in cui si trovavano quando iniziarono a soffiare i venti di guerra, se non addirittura fuoriusciti dal ring prima del gong per knock out tecnico, si interpreti così la collocazione al di fuori del mondo della produzione. Talvolta anche peggio, vale a dire poste in dismissione.

Per altre vertenze, di solito quelle più gravi, si è assistito a una marcia verso la convivenza imperfetta con la struttura pubblica in senso.stretto, in cui quel cancro da tempo preferisce collocarsi. Un esempio particolarmente vistoso di tutto ciò è stata la vicenda Alitalia, che ha fatto tracimare dalle casse dello Stato fiumi di denaro, senza ottenere alcun frutto per cui il gioco fosse valso la candela. Di conseguenza, giusto in tempo utile, si è poi conclusa una trattativa adeguata che avesse permesso un intervento che consentisse di riportare in bonis la compagnia.di bandiera, cedendola alla tedesca Lufthansa. È quest’ultima una compagnia ben patrimonializzata e dotata dei mezzi finanziari adeguati.

Potrà così permettere acquisizioni o alienazioni significative dentro e fuori il proprio campo di operatività.

Al momento, il centro di un incendio che al suo interno è animato da molteplici tipologie di fuoco, ha ripreso forte vigore. Il riferimento va all’ex Ilva, ora Acciaieria Italiana. Ironia della sorte, quando produceva a un livello congeniale alle sue dimensioni, vedeva incrementare come elemento in virtù del quale funzionavano gli altoforni proprio il volume di fuoco. Senza considerare la totalità dei disagi e delle diseconomie che si sarebbero venute a creare di conseguenza. Ogniqualvolta il caso si è avvicinato alla soluzione è venuta fuori una questione non individuata in precedenza che ha ricominciare il conto alla rovescia. Al momento la tensione è alle stelle e, nel breve termine, è impossibile ipotizzare formule magiche risolutive. Che senso hanno provvedimenti che, allacciate a forti cariche demagogiche, tengono in vita dei veri e propri Zombie? Non esiste nemmeno una ipotesi che, anche solo in teoria, dia risposta al quesito. Per ora è prudente fiutare l’ aria e rimanere nelle retrovie. Tanto perché, per il tempo perso, per le vittime rimaste sul campo e per i danni subiti, per l’umanità intera sarà comunque una grande debacle. Senza se e senza ma.