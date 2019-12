Ex Ilva, Conte: “Progetto non va, Mittal rispetti impegni”

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda , il progetto che è stato anticipato non va assolutamente bene, mi sembra sia molto simile a quello originario e lo respingiamo. Lavoreremo a quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati con Mittal e che il signor Mittal si è impegnato con me personalmente a raggiungere”. Lo dice il premier Giuseppe Conte ai giornalisti a margine della Giornata internazionale del Volontariato.

Con i cronisti il presidente del Consiglio parla anche della . “Siamo in dirittura finale, ci sono tanti emendamenti su cui dobbiamo trovare un’intesa perché ci sono diverse sensibilità – rileva – Opereremo una sintesi che non favorirà una singola forza politica sulle altre ma per favorire l’interesse degli italiani. Ci metteremo di fronte a un tavolo per trovare le soluzioni migliori nella diversità di opinioni e rendere la manovra sempre più sostenibile e utile per gli italiani”.