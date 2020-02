Ex Ilva, entro 60 giorni risolvere criticità o fermare impianti

Taranto, 27 feb. (Adnkronos) – Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, con una ordinanza, impone alla società che gestisce lo stabilimento siderurgico di individuare le criticità che provocano i fenomeni emissivi, specie negli ultimi giorni, e di risolverle, anche fermando e sospendendo temporaneamente le attività. Qualora non vengano individuate le anomalie e non siano risolte le criticità dispone di “avviare e portare a completamento, nei tempi tecnici necessari a garantirne la sicurezza e comunque non oltre 60 giorni” da oggi “le procedure di fermata dei seguenti impianti: altiforni, cokerie, agglomerazione, acciaierie”. L’ordinanza è indirizzata e verrà trasmessa a Arcelor Mittal Italia, a Ilva spa in amministrazione straordinaria, Ministero ambiente, prefetto, questore, Ispra, enti locali e territoriali, Arpa , Asl e Ares.