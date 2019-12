Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Nessuna lettera è arrivata dalla multinazionale “. E’ quanto precisano fonti del Mise, che, in relazione alle indiscrezioni di stampa secondo cui la società avrebbe offerto un miliardo di euro per lasciare, puntualizzano inoltre “che con l’azienda non si è mai nemmeno parlato di una transazione economica per la sua uscita dallo stabilimento”.