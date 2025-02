Sono quelli di Baku Steel Company CJSC + Azerbaijan Investment Company OJSC e Jindal Steel International i due rilanci arrivati stanotte per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Lo si legge in una nota dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione straordinaria (As) e di Ilva in As. Confermato che non è pervenuta nessuna integrazione di quanto già presentato da parte di Bedrock Industries Management Co Inc.