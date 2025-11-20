Ex Ilva, Schlein: Urso si faccia da parte, non sa gestire vertenza

Roma, 20 nov. (askanews) – “A questo punto il ministro Urso deve farsi da parte”. Lo chiede la segretaria Pd Elly Schlein, parlando della vicenda dell’ex Ilva dopo aver sentito i segretari nazionali di Fiom, Fim e Uilm Michele De Palma, Ferdinando Uliano e Rocco Palombella. “Dopo mesi di annunci, smentite e contraddizioni, è evidente che non è più in grado di gestire una vertenza così complessa. Giorgia Meloni deve assumersi direttamente la responsabilità politica e istituzionale di questa partita, senza ulteriori scaricabarile, riaprendo immediatamente il tavolo nazionale di confronto con le organizzazioni sindacali”.

Per la leader Pd “serve subito un vero piano industriale, serio e credibile, ritirando il documento presentato nei giorni scorsi che non offre alcuna garanzia per il futuro degli stabilimenti e dei lavoratori. Un piano industriale che affronti e risolva anche il tema dell’inquinamento per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente”.

Conclude la Schlein: “Il governo deve finalmente agire: è urgente dare vita ad una cordata industriale guidata dallo Stato che investa le risorse che servono, e con l’intervento delle grandi aziende a partecipazione pubblica, per avviare davvero il percorso di decarbonizzazione, garantire la continuità produttiva e tutelare l’occupazione. Ogni altro rinvio sarebbe inaccettabile. Siamo disponibili come sempre al confronto per dare il nostro contributo a trovare soluzioni”.