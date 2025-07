Ex Ilva, summit tra istituzioni per il rilancio del sito di Genova

Il piano di rilancio e di piena decarbonizzazione degli stabilimenti dell’ex Ilva, insieme alle prospettive di sviluppo del sito di Genova, è stato oggetto del confronto di oggi tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Genova, Silvia Salis, in vista della definizione, il prossimo 31 luglio, dell’Accordo di Programma interistituzionale tra le amministrazioni nazionali e locali della Puglia. Come rende noto il Mimit, il ministro ha illustrato il percorso di riconversione dell’ex Ilva di Taranto verso la produzione di acciaio green, attraverso l’adozione di quattro forni elettrici – di cui uno a Genova – e la realizzazione di impianti DRI (Direct Reduced Iron), al fine di ridurre le emissioni e rafforzare la competitività del gruppo siderurgico, nel pieno rispetto dei più avanzati standard sanitari e ambientali.