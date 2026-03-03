Ex Ilva, torna in pista Jindal, Urso conferma: incontrati i vertici

Roma, 3 mar. (askanews) – Sulla Ex Ilva si profila un ritorno nella partita del gruppo indiano Jindal Steel & Power. “Confermo che durante la mia missione a Nuova Delhi ho incontrato i titolari dell’azienda, alla presenza del nostro ambasciatore, e ho dato loro le informazioni che chiedevano, in merito alla gara, secondo le procedure europee per l’assegnazione degli impianti”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso durante una conferenza stampa al Mimit al termine di una bilaterale con il suo omologo della Francia, Sébastien Martin.

Sulla ex Ilva, al momento il fondo statunitense Flacks Group sta trattando il prossibile acquisto dell’intero gruppo, tuttavia questa negoziazione in esclusiva, che avviene nell’ambito di una procedura di gara Ue con i commissari straordinari, rischia ostacoli dopo la recente sentenza del Tribunale di Milano.

Nel frattempo, ha ricordato Urso, per giovedì “abbiamo convocato i sindacati a Palazzo Chigi nell’ambito del tavolo insediato circa due anni fa per governare questo processo. In quella sede il governo presenterà ai sindacati le prospettive per il proseguimento dell’attività produttiva nel sito di Taranto e in generale negli stabilimenti del’ex Ilva tenendo conto della recente sentenza del Tribunale di Milano”. (fonte immagine: Mimit)