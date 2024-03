Ex Ilva, Urso ai sindacati: ci sono 5 multinazionali interessate

“Siamo impegnati per il rilancio”

Genova, 8 mar. (askanews) – “Per l’Ilva ci sono cinque multinazionali interessate”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un incontro con i lavoratori e i sindacati dell’ex Ilva di Genova.”Ieri a Piombino – ha aggiunto – con i lavoratori ho presentato due soggetti industriali internazionali che investiranno a Piombino, con due memorandum significativi già sottoscritti e che garantiranno la realizzazione di accordi di programma nei prossimi quattro mesi. Porto questo a esempio: a Piombino abbiamo fatto vivere due progetti industriali diversi e complementari” ha aggiunto, “un gruppo indiano già presente e un nuovo investitore, la più grande multinazionale ucraina”.”La nostra volontà è realizzare un piano siderurgico nazionale da presentare al Paese prima dell’estate, in cui siano chiari gli obiettivi del governo e del sistema industriale italiano”, ha detto Urso, anche “con un rilancio di quella che era la grande Ilva che potrà tornare a essere uno dei poli siderurgici più significativi d’Italia e d’Europa, e per questo siamo impegnati”.