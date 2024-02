Ex Ilva, Urso: discuterò a Copenaghen del prestito ponte con Vestager

Il ministro vedrà commissario per parlare modalità prestito 320 mln

Saturnia, 23 feb. (askanews) – “Il polo più significativo, quello dell’ex Ilva. Tra l’altro domani mi recherò a Copenaghen per alcuni incontri bilaterali con il governo danese e anche per un altro incontro con il vice-presidente e commissario alla Competitività Vestager proprio per parlare delle modalità di questo prestito ponte che con le risorse pubbliche deve garantire il rilancio del sito produttivo, mentre nel frattempo gli investitori internazionali e anche italiani possono manifestare le loro intenzioni”: lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, parlando al Forum in masseria a Saturnia.Urso, che ha già parlato due settimane fa con Verstager della vicenda, afferma che “dobbiamo autorizzare un prestito ponte che vuol dire rimborsare il prestito, quindi dobbiamo procedere a un rilancio. Sarà di 320 milioni, ma non c’è cassa e le materie prime non possono essere sbarcate e l’impianto rischia di essere bloccato”.