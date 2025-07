Ex Ilva, Urso: presentato piano decarbonizzazione, sindacati concordi

Il ministro: mantenere piena continuità produttiva e occupazionale

Roma, 25 lug. (askanews) – Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha presentato il Piano di piena decarbonizzazione dell’ex Ilva che vede “concordi” i sindacati. Lo ha annunciato lo stesso ministro intervenuto a “Spazio Made in Italy – Politica e società civile a onfronto”, la due giorni organizzata a Senigallia dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato.”Noi abbiamo fatto delle scelte e loro le hanno condivise, perché nel documento che hanno presentato agli enti locali e alla regione, dopo tre giorni di assemblee in fabbrica, hanno detto quello che noi abbiamo definito nel piano di piena decarbonizzazione che abbiamo presentato a regioni ed enti locali e aspettiamo le loro scelte” ha detto il ministro.”Sia per quanto riguarda la realizzazione dei forni elettrici che progressivamente sostituiranno i forni a caldo nell’arco degli otto anni possibili, sia per quanto riguarda la necessità che siano realizzati anche i Rdi che poi forniscono la materia prima ai forni elettrici e per questo è necessario alimentarli con il gas, di conseguenza soprattutto con la nave rigassificatrice – ha proseguito – i sindacati inoltre hanno detto come noi che occorre mantenere la piena continuità produttiva e occupazionale, nel contempo in cui si realizza il piano di decarbonizzazione, esattamente quello che noi abbiamo sostenuto da sempre e poi presentato in maniera organica nel piano che abbiamo sottoposto agli enti locali e alla regione e illustrato in Parlamento”.