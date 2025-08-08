Ex Ilva, via libera al nuovo bando per rilevare la società

Il nuovo bando per l’ex Ilva c’é. L’ingegnerizzazione finanziaria dei conti pubblici con cui effettuare il più ambizioso piano di decarbonizzazione della siderurgia europea non ancora. Ma, intanto, il nuovo bando, per provare a selezionare un gruppo privato che rilevi quel che resta dell’ex Ilva in tutto o a pezzi, c’è. Ieri il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha autorizzato la pubblicazione della nuova “Lettera di procedura II” per la vendita degli asset aziendali delle due società per azioni Ilva e Acciaierie d’Italia, entrambe in amministrazione straordinaria. La novità – spiega il ministero delle Imprese in una nota – è che, rispetto al bando precedente, fin dalla prima istanza si consente l’acquisto dell’intero complesso aziendale, del compendio aziendale Nord (Genova, Novi Ligure e Racconigi), del compendio Sud (Taranto) o di singoli rami d’azienda. Tuttavia, precisa il ministero, «a parità di condizioni, saranno privilegiate le soluzioni che meglio garantiscono la continuità produttiva e la tutela occupazionale». (…) il Governo assicura il proprio supporto, anche attraverso la società pubblica DRI d’Italia, per la costruzione di impianti di preriduzione destinati ad alimentare i futuri forni elettrici». Anche se, appunto, nulla si sa ancora delle poste di bilancio pubbliche con cui finanziare il tutto”, si legge su Il Sole 24 Ore.