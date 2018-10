Ex Montefibre, sì al prolungamento degli ammortizzatori sociali

“Fumata bianca per i lavoratori ex Montefibre di Acerra. Alla luce di diversi tavoli istituzionali con i rappresentanti del nostro Governo e delle battaglie che portiamo avanti da anni in Consiglio regionale, siamo riusciti ad ottenere che nel prossimo decreto fiscale, che approderà entro la prossima settimana in Consiglio dei ministri, sarà previsto anche il ripristino degli ammortizzatori sociali pregressi per l’anno 2017 e 2018, con la garanzia di erogazione fino a tutto dicembre del 2018. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà avviato un nuovo tavolo con la Regione Campania per valutare la possibilità, con fondi già appostati pari a circa 7 milioni di euro e a cui ha fatto riferimento l’assessore Sonia Palmeri in precedenti incontri, di provvedere a finanziare una nuova tranche per il 2019”. E’ quanto annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Gennaro Saiello, a margine di tavoli tecnici in corso a Roma su vertenze relative a lavoratori di aziende campane.