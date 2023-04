Ex parlamentare indiano ucciso in diretta tv da finti giornalisti

Un ex parlamentare indiano – condannato per rapimento e accusato di omicidio e aggressione – è stato ucciso insieme al fratello in un drammatico attacco ripreso in diretta televisiva nel nord dell’India. Atiq Ahmad e suo fratello Ashraf, sotto scorta della polizia, si stavano recando a un controllo medico in un ospedale ieri sera, quando tre uomini che si fingevano giornalisti li hanno presi di mira da distanza ravvicinata nella città di Prayagraj, nello stato dell’Uttar Pradesh. I killer si sono mimetizzati tra altri reporter che stavano intervistando, in diretta televisiva, Ahmad e suo fratello.Gli uomini si sono rapidamente arresi alla polizia dopo la sparatoria, e almeno uno di loro ha cantato “Jai Shri Ram”, uno slogan che è diventato un grido di battaglia per i nazionalisti indù nella loro campagna contro i musulmani. L’Uttar Pradesh è governato dal partito nazionalista indù Bhartiya Janata Party.