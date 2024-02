Roma, 20 feb. (askanews) – L’ex primo ministro ucraino Nikolai Azarov ha attribuito la decisione dell’attuale presidente dell’Ucraina, Vladimir Zelenskyj, di sospendere le elezioni previste per il 31 marzo al timore di perdere la carica.

“La decisione di Zelenskyj è illegale e il 21 maggio 2024 non sarà più nessuno (…) Si può rivendicare qualsiasi cosa, legge marziale o guerra. A proposito, Zelenskyj non ha dichiarato guerra. Formalmente non siamo in guerra.” ” Allora qual è il motivo della sospensione delle elezioni? Il motivo è la paura di perdere le elezioni”, ha detto Azarov in un’intervista all’agenzia russa Ria Novosti.

In precedenza, Zelenskyj aveva prorogato la legge marziale e la mobilitazione totale fino al 31 maggio 2024, lasciando sospese lle elezioni presidenziali che avrebbero dovuto svolgersi, secondo la Costituzione, l’ultima domenica di marzo.

Secondo Azarov, dopo la destituzione di Valeri Zaluzhni dalla carica di comandante in capo delle forze armate ucraine, le probabilità di Zelenskyj di vincere le elezioni sono minime.

In precedenza diversi media avevano scritto della crescente polarizzazione nella società ucraina nel contesto della lotta politica scatenata ai vertici del potere e dei fallimenti sul campo di battaglia.

Il licenziamento di Zaluzhni ha diviso la società ucraina tra coloro che lo considerano un errore e coloro che piangono la sua partenza, ma riconoscono che è necessario fare un movimento, sottolineano alcuni giornali.

L’8 febbraio Zelenskyj ha nominato Alexandr Sirki, precedentemente responsabile delle truppe di terra, nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine.

Alcuni media hanno rivelato forti disaccordi tra Zelenskyj e Zaluzhni. Alcuni giornali hanno sottolineato che se Zaluzhni decidesse di intraprendere la carriera politica potrebbe rappresentare una minaccia per l’attuale presidente.