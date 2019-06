Ex sindaco di Capua arrestato per camorra: la Cassazione annulla la decisione del Tribunale del Riesame

Sarà un’altra sezione del Tribunale del Riesame di Napoli a decidere sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi di colpevolezza, in relazione al concorso esterno in associazione camorristica, per Carmine Antropoli, chirurgo ed ex sindaco di Capua arrestato lo scorso febbraio insieme all’imprenditore agricolo Francesco Zagaria ritenuto vicino al clan dei Casalesi. A deciderlo è stata la quinta sezione della Corte di Cassazione che ha annullato la precedente decisione di conferma del Riesame, rinviando la trattazione ad una nuova sezione nonostante la richiesta di conferma del Procuratore generale. Nel frattempo, dopo quattro mesi di carcere, l’altro giorno ad Antropoli sono stati concessi (dal gup dell’udienza preliminare che l’ha rinviato a giudizio), gli arresti domiciliari in una località fuori dalla Campania. Con la nuova decisione che si attende nei prossimi giorni, i giudici del Riesame, potrebbero ulteriormente modificare la misura all’ex sindaco di Capua difeso dagli avvocati Vincenzo Maiello e Mauro Iodice.