Ex voto di Stromboli, un eccezionale patrimonio in mostra

di Rosa Oliva*

Negli ultimi anni ho cercato di sviluppare e organizzare nuove attività in ambito culturale, sia per rafforzare la presenza della Pro Loco come centro di aggregazione, sia per lo sviluppo di un turismo culturale, possibilmente destagionalizzato, di cui possa beneficiare l’economia dell’isola.

D’intesa con la Chiesa di San Bartolo e Le Opere Magiche abbiamo deciso di tenere a Stromboli, dal 9 al 20 settembre, una straordinaria mostra del patrimonio votivo di Stromboli, un tesoro costituito da anelli, collane, spille, orecchini, cuori realizzati da maestri orafi in gran parte nel XIX secolo e donati dagli abitanti dell’isola ai Santi delle parrocchie in occasione di eventi drammatici e significativi come ringraziamento per pericoli scampati, per ottenute guarigioni o per chiedere intercessioni e miracoli.

La mostra si propone innanzitutto di valorizzare il patrimonio artistico e storico culturale dell’isola attraverso la riscoperta di questo eccezionale patrimonio.

Nell’allestimento gli ex voto sono immersi all’interno di lunghe teche trasparenti colme d’acqua, come come reliquie immerse nella sabbia nera che evocano la perdita, la partenza e la morte per restituire il senso dell’abbandono.

Sono realizzati per lo più in leghe di oro e argento a bassa caratura, decorati con tormaline, rubini, smeraldi, coralli, aquamarine, turchesi e perle, smaltati a fuoco blu o turchese, intrecciati da finissime filigrane e spesso intarsiati con una lega di niello ottenuta da zolfo fuso, piombo, rame e argento, frutto di una lavorazione antichissima.

L’enorme pannello delle stazioni della Via Crucis davanti all’altare diventa la testimonianza del percorso di dolore degli strombolani. Davanti ai pannelli, sei ex voto marinari, categoria poco conosciuta ma molto affascinante ed emozionante, che raffigurano bastimenti nella tempesta con le vele squarciate dal mare e dal vento, destinati sicuro naufragio e che trovarono invece miracolosa salvezza. Scampato il pericolo, “per grazia ricevuta” dal Santo che era stato invocato, veniva commissionato un ex voto offerto alla chiesa affinchè lo mostrasse ai fedeli come testimonianza della grazia ricevuta. Sono molto rari anche perché andati per la maggior parte dispersi e di grande interesse per i collezionisti.

L’atmosfera del mare, vita e morte dell’isola, che in qualsiasi momento può rapire, attraverso gli scuri riflessi che una grande piscina d’acqua in movimento irradia per la cupola e tutta la chiesa attraverso uno specchio e un allestimento illuminotecnico.

Nella giornata inaugurale , il sagrato della chiesa ospita due prestigiosi interventi : quello di Michele Ciliberto, professore di Storia della filosofia alla Scuola Normale Superiore e socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, che ricostruisce la personalità di Giordano Bruno non come martire del libero pensiero, né mago ermetico ma come archetipo di una concezione più complessa della modernità; e quello di Alba Cappellieri, professoressa del Politecnico di Milano, storica del gioiello, che interviene sul significato degli ex voto nel contesto delle Isole Eolie e sulla forza delle pietre preziose e sciamaniche, ricercate e venerate in tempi remoti non per il loro valore economico ma perchè capaci di risvegliare le forze sacre dormienti della materia e di favorire l’alchimia e la magia, di esaudire i desideri per i bisogni di chi le sacrificava come rito necessario.

L’evento costituirà un richiamo importante sia per gli abituali frequentatori dell’isola sia per richiamare, come già detto, un turismo culturale destagionalizzato.

L’unicità dell’isola di Stromboli, le connessioni dei suoi appassionati villeggianti e la potenza del complesso ed emozionante allestimento sono elementi ragionevolmente sicuri perchè l’evento abbia una copertura e una attenzione mediatica importante di carattere nazionale.

Presidente Pro Loco “Amo Stromboli”