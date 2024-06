Ex Whirlpool di Napoli, lunedì la verifica dei deputati della XI Commissione sullo stato dei lavori

Lunedì primo luglio dalle ore 15 i membri della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati – con il presidente Walter Rizzetto, insieme agli onorevoli Marta Schifone e Arturo Scotto – visiteranno il sito ex Whirlpool di via Argine a Napoli – oggi della società Italian Green Factory (Gruppo Tea Tek) – per il progetto di reindustrializzazione dell’area. I deputati saranno accompagnati da Felice Granisso, ceo di Italian Green Factory.